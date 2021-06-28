6 фраз, после которых гаишник потеряет к вам интерес

Правильно построить разговор с автоинспектором — отдельное искусство. Даже обыденные речевые обороты зачастую способны отбить желание цепляться к водителю.

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1. Давайте общаться на «вы»

К молодому и неопытному автолюбителю сотрудники ГИБДД не прочь обратиться на «ты». Подобная уловка сразу ставит собеседников в неравное положение: с вершины психологического превосходства проще манипулировать и пытаться запутать. Поэтому стоит вежливо, но твердо перейти на взаимное «вы».

2. Я все записываю

Эта фраза уместна в том случае, если вы на 100% уверены в своей правоте. Запретить съемку разговора на камеру мобильного телефона гражданину нельзя. А «под запись» мало кто решится на откровенно незаконные действия. Но и злоупотреблять и провоцировать или оскорблять инспектора «для видео» не стоит.

3. Подождите, я загуглю эту статью

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Мало кто способен держать в голове нормы кодекса об административных нарушениях и последней редакции правил дорожного движения.

Поэтому нет ничего зазорного в том, чтобы проверить слова гаишника при нем же, пользуясь доступом в интернет. И показать тем самым, что провести вас не выйдет.

4. Я сейчас позвоню в дежурную часть

Прием из разряда «тяжелой артиллерии» на случай очевидно неадекватного и явно противозаконного поведения стражей порядка. Лучше всего свою угрозу подкрепить видеофиксацией. Подойдет и звонок по телефону доверия ГИБДД, который обычно указан прямо на полицейской машине.

5. Давайте составлять протокол

Этой фразой водитель дает понять, что никуда не спешит, готов к соблюдению всех необходимых формальностей и предложение «договориться на месте» не примет. Особенно полезно говорить так в ответ на попытки развести на отказ от освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

Кроме того, в протоколе инспектор обязан указать конкретное нарушение, а некоторые из них просто не предусматривают наказания согласно КоАП. Поэтому и возиться с бумагами бессмысленно.

6. Я впишу в протокол «С нарушением не согласен, при рассмотрении дела нуждаюсь в защитнике»

Магическая формулировка выше предписывает гаишнику рассмотреть ходатайство о вызове защитника и вынести по нему определение. По оценкам юристов, этого почти никогда не происходит, соответственно, нарушается право гражданина на защиту. А это, в свою очередь, служит процессуальным основанием для отмены постановления о нарушении.

Фото: Алексей Белкин/ТАСС