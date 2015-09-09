6 незаконных требований инспектора: вот как на них отвечать!

Облеченные властью люди в погонах, увы, не всегда действуют, как предписано законом. С некоторыми их «уловками» водители сталкиваются чаще, чем с остальными.

Выйти из машины

Материалы по теме 6 признаков подставы ДПС: развод за обгон

Очень часто сразу же после проверки документов звучит предложение выйти из машины. Приказ МВД № 664 (в народе известный как административный регламент ГИБДД) содержит перечень случаев, когда патрульный вправе предложить выйти: наличие признаков опьянения или болезненного состояния; для досмотра, осмотра, сверки номеров агрегатов, участия в процессуальных действиях, оказания помощи, устранения технической неисправности, а также при поведении, создающем угрозу личной безопасности сотрудника.

А вот составить протокол или «пробить» права и документы на автомобиль по базе инспектор вполне может и без участия водителя. Его присутствие в патрульной машине не требуется, такой обязанности у автомобилиста нет.

Осмотр и досмотр

В случае отказа выйти едва ли не всегда «находится» весомый аргумент, чтобы водителю все же пришлось покинуть сиденье. Обычно это желание заглянуть в багажник. Тут автомобилист, опять же, вправе отказаться. Предоставить машину на осмотр (когда инспектор осматривает то, что ему добровольно показывают) можно и отказаться.

Логичное продолжение после отказа — официальный досмотр. Отказаться от него уже нельзя, но от произвола защищает обязательное наличие двух понятых или ведения видеосъемки.

Непонятный алкотестер

Пункт 5 постановления правительства РФ от 26 июня 2008 года № 475 гласит, что официальный прибор для проверки на трезвость — только умеющий тут же распечатывать результаты проверки. Если алкотестер не такой, вы вправе требовать направления на медицинское освидетельствование к врачу с оформлением соответствующих документов. Если не согласны с результатом своего выдоха — тоже.

Доверенность

Доверенность на управление автомобилем упразднили несколько лет назад, но это не мешает инспекторам регулярно ее спрашивать. Пугают эвакуатором за отсутствие полного набора документов.

Водитель машины, зарегистрированной на частное лицо, может смело звонить на «телефон доверия» и жаловаться на произвол. В ПДД документ под названием «доверенность» отсутствует. С автомобилем — собственностью юрлица все чуть сложнее. В ряде случаев у водителя должен быть путевой лист. Но если он не занимается коммерческой перевозкой людей или грузов, не нужна ни доверенность, ни путевой лист.

Грязная машина

Есть в России странная традиция проводить весной месячник «чистый автомобиль». Как будто это машины пачкают дороги и все окружающее, а не наоборот! Обвинения инспектор может предъявить за нечитаемые номера или грязные световые приборы. Причем для первых четкий норматив есть (с 20 м должны читаться все символы), для оптики — нет. Кузов может быть сколь угодно чумазым. Главное, чтобы грязь с него не сыпалась на дорогу, иначе за это тоже последует наказание.

Запрет видеосъемки

Снимать действия гаишника не запрещено. Кроме одного случая — когда это мешает ему выполнять его работу или создает угрозу. Поэтому требование выключить камеру, если ничего подобного нет и близко, — незаконно.