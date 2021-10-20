Вот засада! 6 мест, где чаще всего дежурят инспекторы ДПС

Мы составили для вас полноценную инструкцию: как избежать встречи с сотрудниками ГИБДД.

Кого тормозят чаще?

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Владельцев грязных машин (особенно в хорошую погоду и во время рейдов вроде «Чистый автомобиль»). В этом есть здравый смысл. Бывает, что угонщики специально пачкают машину, чтобы было трудно опознать ее цвет.

Старые и ржавые машины. У многих владельцев таковых часто вообще не бывает никаких документов.

Машины, издающие посторонние звуки. А также имеющие повреждения — разбитое лобовое стекло или большие вмятины на капоте. Что если автомобиль уехал с места ДТП?

Водителей, привлекающих внимание странным поведением. Вызовет вопросы зевающий, трущий глаза и поеживающийся автолюбитель (не выспался или выпил). Явно нервничающий и суетящийся. Выглядящий как подросток или очень пожилой. Слишком медленно едущий или, наоборот, то и дело перестраивающийся из ряда в ряд. Перевозящий веселую (возможно, нетрезвую) компанию.

Самые угоняемые марки. Toyota Camry, Toyota Land Cruiser 200, внедорожники Land Rover, Range Rover, Hyundai Solaris, машины из большой немецкой тройки.

Где обычно стоят патрули?

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1. На прямых, хорошо просматриваемых магистралях

Особенно на участках, где сплошная линия, запрещающая обгон, чередуется с прерывистой. Водители начинают обгон в разрешенном месте и часто не успевают заметить изменения разметки. Возвращаются в свой ряд, когда прерывистая линия уже закончилась. Выезд на встречку — серьезное нарушение. И грозит изъятием прав.

Будьте внимательны. О том, что прерывистая линия скоро перейдет в сплошную, «предупреждает» сама разметка: пунктиры становятся длиннее, а шаг между ними короче.

2. В «неожиданном» населенном пункте на трассе

Водитель едет средь лесов и перелесков с разрешенной скоростью 90 км/ч, и внезапно, как из-под земли, вырастает неприметный знак «населенный пункт» и ограничение скорости до 60 км/ч. Причем знак может быть совмещен с другим или трудно заметен из-за столбов освещения и рекламных щитов. Сбросить скорость водитель не успевает… а тут и экипаж ДПС с радаром.

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3. На выездах и въездах в город

И понятно почему: поток машин здесь очень плотный, легче «просеять» большое количество машин во время рейда.

«Уйти огородами» не самая лучшая рекомендация — сотрудники ГИБДД знают, что проектируемыми проездами или неудобными объездами любят пользоваться выпившие водители. Поэтому там тоже регулярно дежурят.

4. На выездах из дворов

Выезжая из малознакомого двора, водитель может не обратить внимания, что сплошная запрещает выехать, скажем, налево. И становится нарушителем.

5. За пешеходным переходом

Обычно сотрудник ГИБДД снимает поток камерой и ловит тех, кто останавливается на зебре (создавая этим помеху для пешеходов) или не пропускает людей. Учитывая, что наезды на пешеходов происходят все чаще, посоветовать можно только одно — не нарушайте.

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6. Неподалеку от знака «въезд запрещен»

Некоторые водители, торопясь, «пролетают» под «кирпич», рассчитывая, что в случае чего штраф выпишут лишь за нарушение требования дорожного знака. Так и будет, если они окажутся на дороге с двусторонним движением. Но если за «кирпичом» — улица с односторонним движением, водителю придется нести ответственность за выезд «на встречку». А это риск потерять права.

В какое время останавливают чаще?

Многие водители считают, что проще всего попасть на проверку утром, после выходных или длинных праздников. Но это, скорее, народная примета, а не закономерность.

Как избежать встречи?

Главный принцип — не нарушать ПДД. И не привлекать к себе внимания экстравагантной ездой.

Есть и «народные» способы. Но стоит помнить, что сотрудники ДПС о них тоже знают. Например, некоторые «бывалые» водители советуют:

— установить видеорегистратор. Говорят, оснащенные им машины останавливают меньше.

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— «сесть на хвост» впереди идущей машине (хорошо, если более массивной да еще и с иногородними номерами) и спрятаться за ней. Это опасный прием: если эта машина резко затормозит, избежать аварии будет сложно.

— быть внимательными на «слепых» поворотах и развязках (инспектор вас видит, вы его — нет).

— двигаться в темпе потока, не пряча глаза от сотрудников ГИБДД;

— многие, приближаясь к посту, стараются понять, где именно стоят инспекторы. Если по обеим сторонам шоссе — медленно перестраиваются на среднюю полосу. Если слева — уходят на крайнюю правую. Главное, сделать это заранее и не нарушая ПДД. Суетящегося водителя остановят в первую очередь.

— и самое главное, не совершать импульсивных действий. Не пытаться резко перестроиться или свернуть на проселочную дорогу при виде людей в форме. Остановят, даже если не собирались этого делать.

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Фото: Сергей Бобылев/ТАСС