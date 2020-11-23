4 типичные ошибки инспектора ГИБДД. Не благодарите!

Если вы видите, что сотрудник делает что-то не то, не торопитесь заявить об этом. Иногда лучше позволить ему дойти до конца, и вот тогда — повернуть ситуацию в свою пользу!

Ошибка 1: Инспектор не разъяснил ваши права

Он обязан это сделать при составлении протокола об административном правонарушении в соответствии с ч. 3 ст. 28.2 КоАП РФ. Если инспектор не разъяснил ваши права, предусмотренные статьями 25.1 КоАП РФ и 51 Конституции, вы не можете быть привлечены к ответственности. Логика проста: вам не разъяснили ваши права — следовательно, вы не имели возможности воспользоваться ими в должной мере для защиты. К сожалению, многие водители не знают таких юридических тонкостей и ставят подпись в протоколе в графе «права разъяснены».

Елизавета Владимирова, юрист Правового центра «Человек и закон»

Мнение эксперта

«Если в документе стоит ваша подпись, доказать, что сотрудник ГИБДД не разъяснил вам права, будет сложно. Однако попытаться стоит: при ведении административного производства водитель, совершивший правонарушение, может обжаловать протокол вышестоящему должностному лицу или в другие компетентные вышестоящие органы. В жалобе необходимо указать, что водителю при составлении административного материала не были разъяснены его права и обязанности. Сделать это нужно незамедлительно — подать дополнения и изменения в протокол желательно до того, как начнется производство по делу (см. ч.1–2 ст.28.8 КоАП РФ). По возможности привлеките свидетелей, которые подтвердят, что инспектор вам права не разъяснял».

Ошибка 2: Инспектор заставляет «дунуть в трубочку» несколько раз

Представим ситуацию: вас останавливают сотрудники ДПС, которые заподозрили, что вы управляете автомобилем в нетрезвом виде. Они проводят освидетельствование на состояние опьянения без участия понятых, но под видеозапись. Сначала прибор показывает 0,15 мг спирта на литр выдыхаемого воздуха (норма — 0,16 мг спирта на литр выдыхаемого воздуха. — Прим. ред.). Вас просят «дыхнуть в трубочку» еще раз — уже 0,16 мг/л. А после третьего выдоха алкотестер и вовсе демонстрирует 0,17 мг/л. Последние данные инспектор и вносит в протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения», которая влечет наказание в виде штрафа 30 тыс. рублей с лишением права управления ТС на срок до двух лет. — Прим. ред.). Ничего не кажется странным? Если нет, то вы, вероятнее всего, не знаете тонкостей «проверки на трезвость».

Мнение эксперта

Елизавета Владимирова, юрист Правового центра «Человек и закон»:

«Существует свод правил и порядок проведения освидетельствования лица, которое управляет ТС (Постановление Правительства РФ от 26.06.2008 N 475, а также ч. III Приложения №1 к приказу Министерства здравоохранения РФ от 18 декабря 2015 г. N 933н).

Так, в п.11 приложения №1 к Приказу Министерства здравоохранения прописано, как и сколько раз осуществляется проба выдыхаемого воздуха (это правило актуально и для освидетельствования на месте, и для медицинского освидетельствования в больнице. — Прим. ред.): «…При положительном результате первого исследования выдыхаемого воздуха через 15–20 минут проводится повторное исследование. Результаты первого исследования указываются в подпункте 13.1 Акта, повторного — в подпункте 13.2 Акта. При отрицательном результате первого исследования повторное не проводится, о чем делается запись в подпункте 13.2 Акта». Соответственно, никакого третьего «продува» быть не может, все результаты освидетельствования заносятся в акт, который прикладывается к протоколу административного правонарушения.

Если сотрудники ГИБДД нарушили порядок освидетельствования на месте, то в акте и протоколе следует написать, что с результатами освидетельствования вы не согласны, и попросить направления на медицинское освидетельствование в специализированное учреждение, чтобы подкрепить свою позицию результатами независимых экспертов. Тогда будут все шансы на обжалование протокола и даже возможного прекращения административного разбирательства.

Если видите открытую провокацию или нарушение закона со стороны инспекторов ГИБДД, включите камеру телефона. Не факт, что запись вам пригодится, но доказательства она уж точно обеспечит».

Ошибка 3: Инспектор внес без вас изменения в протокол

Порой в стремлении повысить «производственные показатели» и оформить как можно больше административных материалов инспекторы ГИБДД идут на подтасовку фактов, меняя в протоколе время, дату, обстоятельства и вид нарушения. Такая «самодеятельность» может быть квалифицирована как служебный подлог. А это уже ст. 292 УК РФ, по которой грозит наказание до четырех лет лишения свободы.

В протоколе формулируется обвинение, вменяемое водителю. Изменяя содержание протокола, не поставив вас в известность и не давая возможности с ними ознакомиться, инспектор лишает вас права выразить несогласие и дать пояснения (ч.4 ст. 28.2 КоАП РФ). Кроме того, правка протокола в одностороннем порядке противоречит ст. 1.6 КоАП РФ «Обеспечение законности при применении мер административного принуждения в связи с административным правонарушением», в соответствии с которой доказательства по делу об административном правонарушении должны закрепляться в установленном законом порядке.

Мнение эксперта

Елизавета Владимирова, юрист Правового центра «Человек и закон»:

«В протоколе есть графа „замечания к протоколу“, предусмотренная на случай внесения изменений в документ. Если после того, как вы ознакомились с протоколом, у вас имеются некие уточнения (по существу правонарушения или относительно ваших личных данных), обязательно укажите их в этой графе. К сожалению, многие водители этим правом не пользуются.

Если инспектор что-то исправляет в протоколе (в вашем присутствии), вы можете также поставить пометку «исправленному верить». Если вдруг в процессе административного производства вы увидели, что протокол был «дописан» без вашего ведома, необходимо составить ходатайство о признании протокола недопустимым доказательством по делу. Данное ходатайство направляется либо в суд, либо вышестоящему должностному лицу или в вышестоящий орган — в зависимости от ситуации.

И обязательно напишите жалобу на имя руководства сотрудника ГИБДД, чтобы его призвали к ответственности. Вашим доказательством в данном вопросе будет являться копия протокола (ее нужно просить выдать на руки всегда), а также наличие или отсутствие подписи водителя в протоколе».

Ошибка 4: Инспектор не выдает копии протокола или постановления

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Обычно так поступают с водителями, которые не согласны с нарушением и готовы отстаивать свою правоту. Тогда сотрудник ГИБДД может пойти на хитрость: составив административный материал, он убеждает человека в том, что копия протокола/постановления будет направлена ему позднее (допустим, по почте). Тем самым инспектор преследует несколько целей:

вы не будете знать, в чем именно вас обвиняют

вы можете пропустить сроки обжалования постановления (в этом случае инспектор сделает в нем пометку, что копия была вручена, но водитель отказался от подписи)

вам будет сложно доказать, что в протокол вносились изменения без вашего присутствия

Если инспектор не вручил вам копию протокола, это является нарушением ч.1 ст. 28.2 КоАП РФ. Причем водители зачастую сами развязывают руки недобросовестным инспекторам ГИБДД, расписываясь в протоколе везде, в том числе и за получение копии. Хотя ее инспектор им не выдавал.

Мнение эксперта

Елизавета Владимирова, юрист Правового центра «Человек и закон»:

«В ч.6 ст.28.2 КоАП РФ написано: „Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, а также потерпевшему вручается под расписку копия протокола об административном правонарушении“. То есть инспектор обязан выдать копию протокола и взять у вас расписку о получении. Иначе ситуация может обернуться против инспектора (так как впоследствии вы можете обвинить его в том, что копия не вручалась. — Прим. ред.).

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Нужно пробовать обжаловать постановление об административном правонарушении на основании того, что копия протокола вам вручена не была — тем самым сотрудник ГИБДД не выполнил свою прямую процессуальную обязанность».

Ошибка — не отмазка

На всякий случай скажем очевидное: эти четыре случая — не инструкции, как отмазаться от обвинений инспектора и избежать наказания (иногда заслуженного, правда же?), а вклад в нашу общую правовую грамотность. Юридическая подкованность не освобождает от ответственности. Но помогает сделать все по закону.

А с вами инспекторы ГИБДД все делали по закону?- расскажите свои истории ниже в комментариях.