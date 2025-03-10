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Этот штраф тоже увеличат. И правильно!

Кабмин одобрил рост штрафа до 5 тыс. за перевозку детей без детских кресел

Законопроект сенаторов Андрея Кутепова и Игоря Трескова предусматривает увеличение штрафов для обычных водителей – с 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц – с 25 до 50 тыс. рублей, для юрлиц – со 100 до 200 тыс. рублей за перевозку детей без специальных удерживающих устройств.

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В пояснительной записке к законопроекту говорится, что с 2020 до 2024 года число ДТП, при расследовании которых были выявлены нарушения при перевозке детей, выросло с 918 до 959, что «свидетельствует о недостаточности установленных мер административной ответственности».

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По нынешним правилам, детей до 7 лет необходимо перевозить только в автолюльке или детском кресле, детей в возрасте 7-11 лет можно перевозить без детского кресла, но только на заднем сиденье с использованием ремня безопасности. На переднем – в детском кресле или бустере. Пассажиров до 12 лет запрещено перевозить на заднем сиденье мотоцикла.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Хорошо, что ужесточена ответственность за неправильную перевозку детей. Что плохо – продолжается раздербан Кодекса, причем именно его «автомобильной» статьи. Другие его главы законотворцев, видимо, не сильно интересуют, не тот эффект. Это значит, что завтра или послезавтра мы увидим новые инициативы.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в период с 2020 года до 2024 года число ДТП, при расследовании которых были выявлены нарушения при перевозке детей, выросло с 918 до 959, что «свидетельствует о недостаточности установленных мер административной ответственности». Логика проста: давайте еще поднимем штрафы.

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А то, что в стране огромное количество старых машин, никого не волнует. Лидер на вторичном рынке – древние Жигули, на которые без колхозинга поставить сзади детское кресло практически невозможно. Логика прослеживается: не можете поставить детское кресло – не возите в автомобиле детей, иначе штраф! Ну да, обеспечьте тогда нормальным автобусным сообщением все деревни и села – а уж потом можно на языке штрафов с многодетными родителями говорить.

Источник: ТАСС и Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram

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Алексеева Елена
Фото:freepik / drobotdean
Количество просмотров 7
10.03.2025 
Фото:freepik / drobotdean
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