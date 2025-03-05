Дети-блогеры громят машины ради лайков (видео)

В Таганроге школьники разбили несколько машин, снимая видеоблоги

Двое мальчиков в возрасте около 10 лет «прославились» на всю Россию и подкинули серьезных проблем нескольким автомобилистам Таганрога, но еще больших – своим родителям. Школьники решили снимать видеоблоги и не придумали лучшего контента, как порча припаркованных во дворах автомобилей.

В городских пабликах появилось несколько видео, которое сняли малолетние охотники за скандальной славой. Они разбивают фары, фонари и стекла соседских машин с помощью палок, бутылок и камней.

На одном из видео «герой» просит поставить ему шесть лайков («это для начала») и просит аудиторию не повторять его действий, ведь за это можно «сесть». После чего колотит по фонарю автомобиля подобранной доской. По предварительным оценкам, от действий восходящих звезд видеоблогинга пострадало не менее десяти автомобилей.

«Как говорится, если не воспитал своих детей, возьмешь кредит, чтобы расплатиться за ущерб», – отмечает главный редактор «За рулем» Максим Кадаков в своем Телеграм-канале.

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Источник: Это Ростов новости, MDK Ростов-на-Дону, Максим Кадаков