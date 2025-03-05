#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Дети-блогеры громят машины ради лайков (видео)
5 марта
Дети-блогеры громят машины ради лайков (видео)
В Таганроге школьники разбили несколько машин,...
Подмосковные власти нашли способы улучшить пропускную способность дорог на 10-15%
5 марта
Подмосковные власти нашли способы улучшить пропускную способность дорог на 10-15%
В Подмосковье продлили время проезда по...
Начались продажи улучшенной версии Нивы – известны цены
5 марта
Начались продажи улучшенной версии Нивы – известны цены
У дилеров АВТОВАЗа появилась Niva Bronto с...

Дети-блогеры громят машины ради лайков (видео)

В Таганроге школьники разбили несколько машин, снимая видеоблоги

Двое мальчиков в возрасте около 10 лет «прославились» на всю Россию и подкинули серьезных проблем нескольким автомобилистам Таганрога, но еще больших – своим родителям. Школьники решили снимать видеоблоги и не придумали лучшего контента, как порча припаркованных во дворах автомобилей.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

В городских пабликах появилось несколько видео, которое сняли малолетние охотники за скандальной славой. Они разбивают фары, фонари и стекла соседских машин с помощью палок, бутылок и камней.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

На одном из видео «герой» просит поставить ему шесть лайков («это для начала») и просит аудиторию не повторять его действий, ведь за это можно «сесть». После чего колотит по фонарю автомобиля подобранной доской. По предварительным оценкам, от действий восходящих звезд видеоблогинга пострадало не менее десяти автомобилей.

«Как говорится, если не воспитал своих детей, возьмешь кредит, чтобы расплатиться за ущерб», – отмечает главный редактор «За рулем» Максим Кадаков в своем Телеграм-канале.

Источник: Это Ростов новости, MDK Ростов-на-Дону, Максим Кадаков

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
05.03.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0