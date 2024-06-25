Что будет, если поджечь автомобиль своей бывшей? (видео)

В Уссурийске осудили мужчину, который поджег автомобиль на почве ревности

Очередная история из тех, когда ревнивец поджег авто, но при этом немного ошибся. Новый случай в буквальном смысле жгучей ревности зафиксирован в Уссурийске. Уже известно, что суд признал 31-летнего жителя села Пуциловка виновным в умышленном поджоге чужого авто. Он решил спалить седан Toyota Premio, думая, что на нем ездит его бывшая девушка.

Однако оказалось, что машина принадлежит 21-летнему парню, который просто дал поездить на ней своей знакомой. Сам эпизод с поджогом приключился еще в июле 2020 года, когда злоумышленник ночью облил машину горючей смесью и поджег. Полимерную бутылку с остатками бензина нашли недалеко от места возгорания...

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок один год и четыре месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима...

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Источник: МВД Медиа