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Мужчина из ревности поджег автомобиль соперника

Нешуточные страсти разгорелись в одном из жилых дворов Красноярска.

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Житель Красноярска предстанет перед судом за умышленный поджог дорогостоящего автомобиля.

По версии следствия, во время январских праздников местный житель 2002 года рождения увидел во дворе жилого дома по ул. Свердловской припаркованный автомобиль. Посчитав, что это машина нового кавалера его бывшей пассии, решил ее уничтожить.

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Подняв с земли камень, он разбил стекло багажника, залез внутрь и поджег зажигалкой бумаги, лежащие на сиденье. После чего скрылся.

Огонь полностью уничтожил иномарку и повредил два соседних автомобиля. Общий материальный ущерб составил свыше 4,2 млн рублей.

Против вандала возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Также было установлено, что фигурант в момент совершения преступления был пьян.

Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: МВД Медиа

Фото: https://t.me/mvd_24

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За РулемАлексеева Елена
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