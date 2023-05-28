В Москве задержали поджигателя – он просто чиркнул зажигалкой! (видео)

43-летний гражданин действовал из чисто хулиганских побуждений.

Столичная полиция задержала москвича, подозреваемого в поджоге автомобиля. Как показывает расследование на данный момент, подозреваемый подошел к припаркованному во дворе Hyundai Porter ночью и разбил стекло водительской двери.

Далее он произвел поджог салона обыкновенной зажигалкой. Собственно, именно это и показывают кадры с камеры видеонаблюдения. Как видим, салон вспыхивает на удивление легко.

В содеянном 43-летний ранее судимый гражданин уже признался на камеру. Действовал он не из мести, как часто бывает в подобных случаях, а из хулиганских побуждений.

Наутро сгоревший грузовик обнаружила его владелица. Ущерб составил 300 тысяч рублей, а ущерб работе, которая выполнялась с помощью этой машины, посчитать не представляется возможным.

Против «спонтанного» поджигателя возбуждено уголовное дело.

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Источник: МВД Медиа

Фото: скриншот видео YouTube