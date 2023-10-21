Из ревности раскурочил машину — оказалось, не та!

Жителя Тольятти, разбившего стекла в автомобиле, нашли по кровавым следам

Минувшим летом в полицию Тольятти обратилась женщина, рассказавшая о порче своего автомобиля неизвестным. Машина была припаркована у дома, а ущерб хозяйка оценила в 140 тысяч рублей. На месте оперативники нашли автомобиль с выбитыми стеклами, а также следы крови. Полицейский-эксперт взял образец этой крови.

«Найденный биологический материал был направлен на исследование, и криминалисты городского УМВД установили по нему генетический профиль человека. Полученные сведения правоохранители занесли в федеральную базу данных. Недавно выделенный генотип совпал с ДНК 29-летнего жителя Уфы, задержанного региональными полицейскими за совершение имущественного преступления. По решению суда он был помещён в следственный изолятор, где у него и взяли биоматериал», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Тольяттинские полицейские отправились в Башкирию, встретились с заключенным и опросили его на предмет причастности к порче машины в Тольятти. Мужчина признался в содеянном: он действительно ездил в Тольятти и из ревности побил стекла в автомобиле. Правда, в ходе следствия выяснилось, что это машина совершенно другой, незнакомой ему женщины… Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ.

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Источник: МВД Медиа

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области