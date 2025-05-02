Популярный надежный «японец» стал еще более универсальным и проходимым

Subaru представила новое поколение Outback с увеличенным клиренсом

Компания Subaru представила новое поколение кроссовера Outback, который впервые с 1990-х годов изменил формат с универсала на более универсальный кроссовер.

В этом обновлении японский производитель решил сосредоточить внимание на новом дизайне, сохранив прежнюю техническую платформу.

Subaru Outback 2026

Автомобиль стал более проходимым – дорожный просвет теперь составляет 220 мм. В линейку двигателей входят два бензиновых варианта: атмосферный 2,5-литровый с мощностью 180 л.с. и 2,4-литровый турбированный с 260 л.с. Оба мотора соединены с вариатором, который имитирует восемь передач и использует известный симметричный полный привод Subaru.

Расход топлива составляет примерно 8,1 л/100 км для стандартного двигателя и 9,4 л/100 км для более мощного по всем двигательным циклам EPA. Внутри автомобиля установлен модернизированный мультимедийный комплекс с 12,1-дюймовым экраном и качественными отделочными материалами.

Subaru Outback 2026

С момента старта продаж также будет доступна версия Wilderness, которая отличается увеличенным до 241 мм клиренсом, оптимизированными углами подъема и спуска, адаптивными амортизаторами и специальными настройками системы полного привода. Эта модель укомплектована внедорожными шинами Yokohama Geolandar и защитными накладками на корпус.

Интерьер Subaru Outback 2026

Климат-контроль теперь имеет физические кнопки и ручки, а управление вариатором сохранило механическую связь с агрегатом. Объем багажника возрос до 980 литров, что на 57 литров больше, чем у предыдущей модели.

Цены на новый кроссовер в США начинаются от 30 000 долларов.

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Источник: Car And Driver