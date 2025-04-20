Для чего в Subaru встроенная линейка? Рыболовы и охотники знают

Subaru Outback 2026: теперь в задний фонарь встроена полезная линейка

Subaru всегда славилась тщательно продуманными деталями, и Outback 2026 года не исключение. Среди множества мелких, но интересных деталей особенно выделяется встроенная в задний фонарь... линейка. То есть теперь вы можете измерить что угодно прямо у своей машины. Незаменимо в полевых условиях, когда под рукой нет привычных инструментов, а точность смартфона под сомнением.

Линейка встроена аккуратно вдоль заднего фонаря и имеет длину более полуметра. Конечно, она не заменит полноценную рулетку, но вполне подойдет, чтобы в полевых условиях «прикинуть» размер рыбы или любого другого трофея. Особенно оценят такую деталь любители активного отдыха и рыбалки – теперь можно не только сфотографировать улов, но и сразу зафиксировать его размеры.

Это не первая «пасхалка» от Subaru – бренд уже давно радует владельцев необычными и забавными деталями. Встроенная линейка может показаться шуткой, но она действительно работает и может оказаться полезной в самых неожиданных ситуациях. Кто знает, может, следующая модель Forester будет со встроенным стационарным компасом?

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: The Drive