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Эти японские бренды хорошо заработали в России в 2024 году

Японские марки Suzuki и Subaru заработали в России более 1 млрд рублей

Японские автомобильные марки Suzuki и Subaru в общей сложности заработали в России более 1 млрд рублей, согласно отчетам по РСБУ. Так, выручка ООО «Субару Мотор» составила в 2024 году 684,6 млн рублей (-43% по сравнению с 2023-м годом). Чистая прибыль составила 126,8 млн рублей (-29%).

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Представительство ООО «Сузуки Мотор Рус» заработало 389,9 млн рублей (-15%). Чистая прибыль составила 123,5 млн рублей (-43%).

Ранее представительство Suzuki заявило, что возобновление продаж в России не исключено.

«Все процессы отлажены, и когда придет время, мы не заставим себя ждать», – сообщили в компании.

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Автопроизводители Subaru и Suzuki сохраняют полное гарантийную и сервисную поддержку клиентов в России.

Ранее «За рулем» сообщал, что Россию привезли надежный и доступный седан Volkswagen.

Источник: «Авто Mail.ru», «Газета.Ru»

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 6
03.04.2025 
Фото:Unsplash
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