Планируют возвращение в Россию? Японский автоконцерн запатентовал новый бренд

Японский автоконцерн Suzuki оформил патент на новый бренд в России

Свидетельство о регистрации товарного знака Suzutech появилось в открытой базе Федерального института промышленной собственности. Из заявки следует, что права на бренд до января 2034 года принадлежат представительству Suzuki в России – компании «Сузуки Мотор Рус».

Примечательно, что право на товарный знак охватывает очень широкий ассортимент категорий. В частности, под новым брендом «Сузуки Мотор Рус» может реализовывать не только автомобили разных типов, коммерческую технику и запчасти, но и химикаты (включая бытовую химию), косметику, компоненты для пищевой и обрабатывающей промышленности и даже авианосцы.

Пока непонятно, с какой целью японский концерн оформил патент на новый бренд. Известно, что в Японии есть компания с аналогичным названием, специализирующаяся на изготовлении высокоточных деталей, для автомобильной сферы в том числе.

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Источник: auto.ru