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Шестиколесный Suzuki Jimny выставили на продажу

В Великобритании на аукционе выставили шестиколёсную версию Suzuki Jimny

В Великобритании в ателье Mocho Fabrication создали шестиколесный Suzuki Jimny из базовой версии. Автомобиль получил удлиненную раму, дополнительные кузовные панели и дополнительную ось.

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Салон уникального внедорожника отделан стеганой кожей серого и черного цветов, вместо штатной мультимедиа установлена система Kenwood. Стоят внедорожные шины.

Автомобиль выпущен в 2019 году, его пробег составляет чуть более 10 000 километров. Стоимость составляет от 40 до 50 тысяч фунтов стерлингов.

Ранее «За рулем» сообщал, что эксперт спрогнозировал цену новой Lada Iskra.

Источник: Historics Auctioneers

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Ушакова Ирина
Фото:Historics Auctioneers
Количество просмотров 12
04.03.2025 
Фото:Historics Auctioneers
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Отзывы о Suzuki Jimny (2)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Suzuki Jimny  2011
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
В комментарии
Недостатки:
В комментарии
Комментарий:
Два охотника/рыболова + две кровати в стоке, или два колхозника + 9-ть мешков картошки. При 3000 тыс. об укладывается в паспорт, потом начинает жрать. Разбегается до 155 км/ч. Защита нужна там, где нет глины. В эконом варианте 480 км с бака. Если качать колеса по табличке на двери - стошнит между двух встречных фур. Обдувов сзади нет - зимой боковины замерзают. Застрять можно, если сесть на брюхо. Ни чо не ломается. С пеленок посадить на 95-й бензин с одной колонки. После пробега 90 тыс. поменять все резинки в подвеске - иначе начнет рыскать по нарастающей. Женщинам противопоказано - машина вертлявая на любой дороге. На кочерге передние колодки - 65 тыс./задние 90 тыс. Кто умеет ездить -лучше кочерга, АКПП = расход ср. 12,5. Масло льют дилеры не то, что рекомендует производитель, для 1,3 с 2001 15w40. Свечи менять лучше после 40-ка тыщ. Масла раз в 12 тыс. И тогда будет пробег без капа 500 тыщ. Примеч: неразобранные ружья и ГОСТ-ированные Шашки по ширине не влазят, только со стволами до 24-х дюймов. Можно сразу перевезти пять колес в сборе. Патриот не сможет обогнать даже если водитель лопнет от досады, на кочках лучше не гоняться за Нивой - выбитые пальцы. Если заскрипело слева впереди постоянно на кочках - открой заднюю дверь и смажь шайбу на ней.
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