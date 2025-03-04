Инспектор ГАИ остановил в неположенном месте под камерой: нужно ли платить штраф?

Разбор от «За рулем»: как быть, если сотрудник ДПС остановил на платной парковке

В этой ситуации мог оказаться каждый.

Героя нашей сегодняшней истории назовем, условно, Максимом. Его остановил инспектор ГАИ. Все стандартно: «Ваши документы, страховка имеется?» и так далее. Сотрудник выявил нарушение ПДД, но это к теме статьи отношения не имеет. Оформление заняло минут 15-20. Максим получил на руки постановление об административном правонарушении и поехал дальше.

Спустя несколько дней Максим получил письмо, в котором говорилось, что Максим не оплатил стоянку на платной парковке – как раз в момент общения с инспекторами ГАИ. Теперь Максиму нужно оплатить штраф 5000 рублей.

Откуда взялся штраф

Чтобы понять, почему именно такая сумма, надо немного углубиться в историю вопроса. Особенно это будет полезно тем, кто ни разу не ездил по Москве на автомобиле.

Вот уже более 10 лет в столице действует проект по организации платных парковочных мест. Зоны платного паркинга постепенно разрастаются и уже добрались до отдаленных московских спальных районов.

В зависимости от удаленности от центра и времени суток, стоимость парковки может достигать от 40 руб./час (пониженный тариф) до 600 руб./час (увеличенный тариф). На оплату парковки у водителя есть 5 минут, покинуть место парковки также необходимо в течение 5 минут после завершения парковочной сессии.

Контролирует оплату парковок администратор Московского парковочного пространства (АМПП). Сотрудники организации фиксируют факт нахождения автомобиля на парковке с помощью городских камер, а также камер на служебных автомобилях АМПП и у пеших инспекторов АМПП. У организации есть полномочия самостоятельно выписывать штрафы за неоплаченную парковку.

Нужно ли платить штраф в случае остановки инспектором ДПС

Но вернемся к ситуации Максима. Конкретно в том месте, где он был вынужден остановиться по требованию инспекторов ГАИ, стоимость парковки составляет 40 руб./час. А вот штраф за неоплату составляет уже 5000 рублей (п.2 ст.8.14 Закона города Москвы от 21.11.2007 № 45 «Кодекс города Москвы об административных правонарушениях»). На оплату штрафа по закону у нарушителя есть 60 дней со дня вступления в силу постановления.

Обидно, что штраф за неоплату платной парковки нельзя погасить со скидкой. А вот не платить совсем – плохая идея. В лучшем случае, придется погасить штраф в двойном размере, а в худшем можно и арест получить. Подробнее обо всех «побочных эффектах» такой твердой, но весьма сомнительной социальной позиции читайте в нашем материале «Я не плачу штрафы – и что вы мне сделаете?».

Есть важное «но»: уплачивать следует только правомерный штраф. Если вы не согласны с вменяемым вам нарушением, его обязательно необходимо обжаловать в установленном законом порядке. Ниже мы расскажем, как это сделать.

Можно ли призвать к ответу инспектора ГАИ

Давайте сразу оговоримся: если инспектор ГАИ требует остановиться, водитель обязан предпринять все возможное, чтобы выполнить указание инспектора, но при этом не нарушать ПДД.

Однако если вам все же не удалось соблюсти требования разметки, дорожных знаков или (как в случае Максима) правил городской парковки, вашей вины в этом нет. Вы выполняли требование инспектора об остановке. Его задача – обеспечить безопасное выполнение своего указания.

Однако полностью полагаться на сотрудника ДПС не стоит. Тем более, что даже в случае возникновения ДТП привлечь его хоть к какой-либо ответственности как «инициатора» происшествия у вас, скорее всего, не получится.

Давид Мелконян, адвокат:

— Исходя из правоприменительной практики, вряд ли удастся доказать, что вы врезались или создали аварийную ситуацию только потому, что не могли другим образом перестроиться. Руководство ГАИ опросит пару инспекторов. Те напишут, что автомобильный поток был не плотный, а вы имели техническую возможность предотвратить аварию. Всему причиной – просто ваше неумение водить.

Шанс есть, только если вы в качестве доказательства своей невиновности сможете приложить к жалобе панорамные снимки местности. Но, по понятным причинам, осуществить такое водителю невозможно.

Небольшой лайфхак: если вы видите, что сотрудник ГАИ остановил вас в зоне действия запрещающего знака или в зоне платной парковки, попросите сотрудника полиции выдать вам документ (постановление или протокол), подтверждающий, что остановка была осуществлена по его требованию. Такая бумага может понадобиться, если потом вам придет штраф с камеры.

Что делать для обжалования штрафа

Герой нашей истории платить необоснованный штраф не стал и обратился за помощью к адвокату. Тот помог ему составить жалобу на имя генерального директора АМПП с описанием ситуации и просьбой отменить необоснованный штраф.

«К жалобе мы приложили непосредственно штраф с дорожной камеры, которая зафиксировала факт нахождения автомобиля на платной парковке, – рассказывает Давид Мелконян. – Также мы приложили копию постановления об административном правонарушении, которое моему доверителю выписал инспектор ГАИ. Этих материалов достаточно для того, чтобы доказать, что остановка была совершена вынужденно. Спустя некоторое время на Госуслугах моему доверителю пришло сообщение, что неправомерный штраф отменен».

Адвокат настоятельно рекомендует не затягивать с уплатой штрафа, даже если вы считаете постановление неправомерным. Тут важно действовать по ситуации: штраф нужно уплачивать с того момента, как постановление вступило в силу. Происходит это через 10 дней после того, как оно было вынесено. Если в течение десятидневного срока вы успели обжаловать штраф, тогда можно его не уплачивать, дождаться окончательного решения по вашей жалобе. Во всех остальных случаях следует штраф уплатить.

Если не успели обжаловать штраф

Часто у водителей возникает путаница с тем, в какой момент постановление вступило в силу. Из-за неправильных сроков легко пропустить срок обжалования. Согласно ч.1 ст.30.3 КОАП РФ, жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти дней со дня вручения или получения копии постановления. Собственно, вся неразбериха как раз связана с последней фразой.

«Проблема в том, что факт получения письма фиксируется по-разному, в зависимости от того, каким образом оно было доставлено, – объясняет Давид Мелконян. – К примеру, если штраф пришел по электронной почте, десятидневный срок рассчитывается с момента поступления письма. Не важно, когда в последний раз вы открывали свою почту. То же самое с Госуслугами. Если штраф пришел обычной почтой, срок исчисляется с момента поступления в почтовое отделение. Именно поэтому чрезвычайно важно регулярно проверять наличие штрафов через специальные онлайн-сервисы. А если вы выяснили, что срок обжалования пропущен, погасите задолженность и напишите ходатайство о восстановлении пропущенного срока на обжалование данного штрафа».

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