За что ДПС чаще всего останавливает в праздники

«За рулем» объяснил, что обязательно вызовет интерес инспектора ГАИ в праздники

День защитника Отечества – это не только повод для гордости. Это еще и тотальные проверки ДПС на дорогах, и начаться они должны задолго до 23 февраля. На некоторых участках останавливают чуть ли не все автомобили подряд. Кстати, а что обычно проверяют в таких случаях сотрудники ГАИ? Давайте выясним прямо сейчас.

6 типов водителей, которых чаще всего останавливают в праздники

Инспекторы ГАИ активно останавливают водителей в праздники, чтобы предотвратить возможные нарушения и ДТП, а также обезвредить тех, кто может представлять опасность на дороге.

Не секрет, что накануне праздников количество пьяных, неадекватных да и просто рассеянных водителей на дорогах начинает расти. Например, в новогодние праздники, всего за неделю, на российских дорогах было зафиксировано более 70 ДТП с участием водителей с признаками опьянения.

Статистика по количеству пьяных за рулем еще более удручающая: в одном только Петербурге в прошлые новогодние каникулы поймали более 220 пьяных водителей. Но в фокусе внимания полиции не только любители «напитков покрепче».

1. Водители в состоянии алкогольного опьянения

Пожалуй, именно подозрение на вождение в нетрезвом виде или в состоянии наркотического опьянения – основная причина остановок инспекторами. ДПС проводит массовые проверки, особенно в вечерние и ночные часы, чтобы выявить таких нарушителей и предотвратить возможные «пьяные» ДТП.

Что проверяют

Уровень алкоголя в организме водителя. Важно понимать, что с помощью алкотестера инспектор может провести только проверку на наличие спирта в выдыхаемом воздухе. Напомним, в России допустимая норма алкоголя в выдыхаемом воздухе составляет не более 0,16 мг на литр выдыхаемого воздуха. Она определяется алкотестером с регистрационным удостоверением от Росздравнадзора. Если прибор показывает меньше 0,16 мг/л – водитель трезв. Все нюансы проверки на трезвость вы найдете по этой ссылке.

Что за это грозит

Лишение прав за алкогольное опьянение за рулем в первый раз продлится от 1,5 до 2 лет. Дополнительно выпишут штраф за езду в нетрезвом виде, который составит 45 тысяч рублей. И это при условии, что водитель не успел никому навредить. Такое наказание закреплено в ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.

2. Водители без документов

Как мы уже выяснили, в праздничные дни увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий. Инспекторы ГАИ стремятся выявить потенциально опасных водителей. Логика простая: нет при себе документов – человек пренебрегает базовыми обязанностями водителя. Где гарантия, что другие требования ПДД он соблюдает?

Что проверяют

В пункте 2.1.1. ПДД РФ прямо говорится, что водитель обязан иметь при себе и по требованию сотрудников полиции передавать им для проверки три документа:

водительское удостоверение;

регистрационные документы на автомобиль;

полис ОСАГО (в том числе электронный или в виде распечатки согласно п. 2.1.1(1) ПДД РФ

Если водитель не может предоставить необходимые документы, это может привести к штрафам и другим неприятным последствиям в виде осмотра и досмотра автомобиля. О том, в чем разница между этими процедурами, читайте здесь. В некоторых случаях машину могут даже забрать на спецстоянку.

Что за это грозит

Если права у вас есть, но остались дома, либо документ утерян или испорчен, или у вас нет возможности предъявить документы через «Госуслуги. Авто», инспектор вынесет предупреждение или выпишет штраф 500 рублей по ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ.

Если водитель не получал права вообще, за исключением обучения вождению, – полагается штраф от 5000 до 15 000 рублей и задержание автомобиля по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ и ч. 1 ст. 27.13 КоАП РФ.

Для лишенных прав наказание самое строгое – штраф 30 000 рублей или арест на 15 суток, или 100-200 часов обязательных работ, эвакуация машины на штрафстоянку (ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ).

Примерно такая же схема с СТС (его тоже можно предъявить через «Госуслуги. Авто»). Если документ действует (инспектор проверит это по базе), водителю будет вынесено предупреждение или выписан штраф 500 рублей, но автомобиль задержат и отправят на штрафстоянку согласно ч. 1 ст. 12.3 КоАП РФ и ч. 1 ст. 27.13 КоАП РФ. Если водитель не поставил машину на учет и не получил свидетельство, его оштрафуют на 500-800 рублей за управление незарегистрированным автомобилем и на 1500-2000 рублей за нарушение срока регистрации по ч. 1 ст. 19.22 КоАП РФ и ч. 1-1.1 ст. 12.1 КоАП РФ. При повторной остановке выпишут уже штраф 5000 рублей или лишат прав на срок до трех месяцев.

Если полиса ОСАГО нет с собой, инспектор ограничится предупреждением или назначит штраф 500 рублей ч.1 ст.12.3 КоАП РФ, а если вы его в принципе не приобретали – 800 рублей по ч.2 ст.12.3 КоАП РФ.

3. Водители, нарушившие ПДД

В праздники люди расслабляются, и им становится сложнее концентрироваться и следить за тем, что происходит на дороге. В результате количество мелких и непредумышленных нарушений растет.

Что проверяют

Среди самых «народных» нарушений – превышение скорости, проезд на красный сигнал светофора и управление автомобилем без прав. Все эти нарушения могут привести к остановкам инспекторами ДПС. Учтите, что в праздничный период они обращают особое внимание на поведение водителей на дороге.

Что за это грозит

Проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора или регулировщика влечет штраф 1500 рублей (ст. 12.12 КоАП РФ). Для водителя, который успел остановиться за стоп-линией, штраф будет меньше – 800 рублей. За повторный проезд на красный свет придется заплатить 7500 рублей. Кроме того, лихача могут лишить водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев.

Важный момент: повторное нарушение может зафиксировать только инспектор, штраф с камеры придет снова на 1000 рублей.

Штрафы за превышение скорости (ст. 12.9 КоАП РФ):

от 20 до 40 км/ч – 750 рублей;

от 41 до 60 км/ч – от 1500 до 2250 рублей (при повторном нарушении за то же самое – от 2000 до 2500 рублей);

от 61 до 80 км/ч – от 3000 до 3750 рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев (при повторном нарушении – штраф 7500 рублей, если зафиксировала камера или лишение прав на год, если остановил инспектор ГИБДД);

свыше 80 км/ч – 7500 рублей или лишение прав на полгода (при повторном нарушении – штраф 7500 рублей, если зафиксировала камера, или лишение прав на год, если остановил инспектор ГИБДД).

Про санкции за отсутствие документов мы уже говорили в предыдущем пункте.