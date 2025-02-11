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За что ДПС чаще всего останавливает в праздники

«За рулем» объяснил, что обязательно вызовет интерес инспектора ГАИ в праздники

День защитника Отечества – это не только повод для гордости. Это еще и тотальные проверки ДПС на дорогах, и начаться они должны задолго до 23 февраля. На некоторых участках останавливают чуть ли не все автомобили подряд. Кстати, а что обычно проверяют в таких случаях сотрудники ГАИ? Давайте выясним прямо сейчас.

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6 типов водителей, которых чаще всего останавливают в праздники

Инспекторы ГАИ активно останавливают водителей в праздники, чтобы предотвратить возможные нарушения и ДТП, а также обезвредить тех, кто может представлять опасность на дороге.

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Не секрет, что накануне праздников количество пьяных, неадекватных да и просто рассеянных водителей на дорогах начинает расти. Например, в новогодние праздники, всего за неделю, на российских дорогах было зафиксировано более 70 ДТП с участием водителей с признаками опьянения.

Статистика по количеству пьяных за рулем еще более удручающая: в одном только Петербурге в прошлые новогодние каникулы поймали более 220 пьяных водителей. Но в фокусе внимания полиции не только любители «напитков покрепче».

1. Водители в состоянии алкогольного опьянения

Пожалуй, именно подозрение на вождение в нетрезвом виде или в состоянии наркотического опьянения – основная причина остановок инспекторами. ДПС проводит массовые проверки, особенно в вечерние и ночные часы, чтобы выявить таких нарушителей и предотвратить возможные «пьяные» ДТП.

Что проверяют

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Уровень алкоголя в организме водителя. Важно понимать, что с помощью алкотестера инспектор может провести только проверку на наличие спирта в выдыхаемом воздухе. Напомним, в России допустимая норма алкоголя в выдыхаемом воздухе составляет не более 0,16 мг на литр выдыхаемого воздуха. Она определяется алкотестером с регистрационным удостоверением от Росздравнадзора. Если прибор показывает меньше 0,16 мг/л – водитель трезв. Все нюансы проверки на трезвость вы найдете по этой ссылке.

Что за это грозит

Лишение прав за алкогольное опьянение за рулем в первый раз продлится от 1,5 до 2 лет. Дополнительно выпишут штраф за езду в нетрезвом виде, который составит 45 тысяч рублей. И это при условии, что водитель не успел никому навредить. Такое наказание закреплено в ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.

2. Водители без документов

Как мы уже выяснили, в праздничные дни увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий. Инспекторы ГАИ стремятся выявить потенциально опасных водителей. Логика простая: нет при себе документов – человек пренебрегает базовыми обязанностями водителя. Где гарантия, что другие требования ПДД он соблюдает?

Что проверяют

В пункте 2.1.1. ПДД РФ прямо говорится, что водитель обязан иметь при себе и по требованию сотрудников полиции передавать им для проверки три документа:

  • водительское удостоверение;
  • регистрационные документы на автомобиль;
  • полис ОСАГО (в том числе электронный или в виде распечатки согласно п. 2.1.1(1) ПДД РФ).

Если водитель не может предоставить необходимые документы, это может привести к штрафам и другим неприятным последствиям в виде осмотра и досмотра автомобиля. О том, в чем разница между этими процедурами, читайте здесь. В некоторых случаях машину могут даже забрать на спецстоянку.

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Если права у вас есть, но остались дома, либо документ утерян или испорчен, или у вас нет возможности предъявить документы через «Госуслуги. Авто», инспектор вынесет предупреждение или выпишет штраф 500 рублей по ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ.

Если водитель не получал права вообще, за исключением обучения вождению, – полагается штраф от 5000 до 15 000 рублей и задержание автомобиля по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ и ч. 1 ст. 27.13 КоАП РФ.

Для лишенных прав наказание самое строгое – штраф 30 000 рублей или арест на 15 суток, или 100-200 часов обязательных работ, эвакуация машины на штрафстоянку (ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ).

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Примерно такая же схема с СТС (его тоже можно предъявить через «Госуслуги. Авто»). Если документ действует (инспектор проверит это по базе), водителю будет вынесено предупреждение или выписан штраф 500 рублей, но автомобиль задержат и отправят на штрафстоянку согласно ч. 1 ст. 12.3 КоАП РФ и ч. 1 ст. 27.13 КоАП РФ. Если водитель не поставил машину на учет и не получил свидетельство, его оштрафуют на 500-800 рублей за управление незарегистрированным автомобилем и на 1500-2000 рублей за нарушение срока регистрации по ч. 1 ст. 19.22 КоАП РФ и ч. 1-1.1 ст. 12.1 КоАП РФ. При повторной остановке выпишут уже штраф 5000 рублей или лишат прав на срок до трех месяцев.

Если полиса ОСАГО нет с собой, инспектор ограничится предупреждением или назначит штраф 500 рублей ч.1 ст.12.3 КоАП РФ, а если вы его в принципе не приобретали – 800 рублей по ч.2 ст.12.3 КоАП РФ.

3. Водители, нарушившие ПДД

В праздники люди расслабляются, и им становится сложнее концентрироваться и следить за тем, что происходит на дороге. В результате количество мелких и непредумышленных нарушений растет.

Что проверяют

Среди самых «народных» нарушений – превышение скорости, проезд на красный сигнал светофора и управление автомобилем без прав. Все эти нарушения могут привести к остановкам инспекторами ДПС. Учтите, что в праздничный период они обращают особое внимание на поведение водителей на дороге.

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Проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора или регулировщика влечет штраф 1500 рублей (ст. 12.12 КоАП РФ). Для водителя, который успел остановиться за стоп-линией, штраф будет меньше – 800 рублей. За повторный проезд на красный свет придется заплатить 7500 рублей. Кроме того, лихача могут лишить водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев.

Важный момент: повторное нарушение может зафиксировать только инспектор, штраф с камеры придет снова на 1000 рублей.

Штрафы за превышение скорости (ст. 12.9 КоАП РФ):

  • от 20 до 40 км/ч – 750 рублей;
  • от 41 до 60 км/ч – от 1500 до 2250 рублей (при повторном нарушении за то же самое – от 2000 до 2500 рублей);
  • от 61 до 80 км/ч – от 3000 до 3750 рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев (при повторном нарушении – штраф 7500 рублей, если зафиксировала камера или лишение прав на год, если остановил инспектор ГИБДД);
  • свыше 80 км/ч – 7500 рублей или лишение прав на полгода (при повторном нарушении – штраф 7500 рублей, если зафиксировала камера, или лишение прав на год, если остановил инспектор ГИБДД).

Про санкции за отсутствие документов мы уже говорили в предыдущем пункте.

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Старикова Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 264
11.02.2025 
Фото:Depositphotos
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