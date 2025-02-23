Названы минусы внедорожника Suzuki Jimny
Руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин отмечает, что японский внедорожник Suzuki Jimny четвертого поколения отличается простотой конструкции, но он имеет и недостатки.
По словам эксперта, модель отличается чрезмерной жесткостью подвески на бездорожье. Также она не слишком устойчива на трассе, у нее тесный салон, хромает динамика. Кузовные запчасти на эту машину стоят очень дорого, слабо работает кондиционер, а также неэффективен радиатор отопления салона.
Также при долгом простое у Suzuki Jimny закисают механизмы передних тормозов, негативно влияя на диски.
Автомобиль оснащается 102-сильным атмосферником объемом 1,5 литра, 5-ступенчатой МКП, системой полного привода AllGrip Pro с понижающей передачей и жестко подключаемым передком. Спереди и сзади установлены неразрезные мосты.
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Источник: Газета.ru