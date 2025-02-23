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Названы минусы внедорожника Suzuki Jimny

Эксперт Житнухин перечислил восемь недостатков внедорожника Suzuki Jimny

Руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин отмечает, что японский внедорожник Suzuki Jimny четвертого поколения отличается простотой конструкции, но он имеет и недостатки.

Suzuki Jimny
Suzuki Jimny

По словам эксперта, модель отличается чрезмерной жесткостью подвески на бездорожье. Также она не слишком устойчива на трассе, у нее тесный салон, хромает динамика. Кузовные запчасти на эту машину стоят очень дорого, слабо работает кондиционер, а также неэффективен радиатор отопления салона.

Интерьер Suzuki Jimny
Интерьер Suzuki Jimny

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Также при долгом простое у Suzuki Jimny закисают механизмы передних тормозов, негативно влияя на диски.

Автомобиль оснащается 102-сильным атмосферником объемом 1,5 литра, 5-ступенчатой МКП, системой полного привода AllGrip Pro с понижающей передачей и жестко подключаемым передком. Спереди и сзади установлены неразрезные мосты.

Ранее «За рулем» сообщал, что флагманский кроссовер Chery поставят на конвейер в Калуге.

Источник: Газета.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Suzuki
Количество просмотров 13
23.02.2025 
Фото:Suzuki
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Отзывы о Suzuki Jimny (2)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Suzuki Jimny  2011
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
В комментарии
Недостатки:
В комментарии
Комментарий:
Два охотника/рыболова + две кровати в стоке, или два колхозника + 9-ть мешков картошки. При 3000 тыс. об укладывается в паспорт, потом начинает жрать. Разбегается до 155 км/ч. Защита нужна там, где нет глины. В эконом варианте 480 км с бака. Если качать колеса по табличке на двери - стошнит между двух встречных фур. Обдувов сзади нет - зимой боковины замерзают. Застрять можно, если сесть на брюхо. Ни чо не ломается. С пеленок посадить на 95-й бензин с одной колонки. После пробега 90 тыс. поменять все резинки в подвеске - иначе начнет рыскать по нарастающей. Женщинам противопоказано - машина вертлявая на любой дороге. На кочерге передние колодки - 65 тыс./задние 90 тыс. Кто умеет ездить -лучше кочерга, АКПП = расход ср. 12,5. Масло льют дилеры не то, что рекомендует производитель, для 1,3 с 2001 15w40. Свечи менять лучше после 40-ка тыщ. Масла раз в 12 тыс. И тогда будет пробег без капа 500 тыщ. Примеч: неразобранные ружья и ГОСТ-ированные Шашки по ширине не влазят, только со стволами до 24-х дюймов. Можно сразу перевезти пять колес в сборе. Патриот не сможет обогнать даже если водитель лопнет от досады, на кочках лучше не гоняться за Нивой - выбитые пальцы. Если заскрипело слева впереди постоянно на кочках - открой заднюю дверь и смажь шайбу на ней.
+105