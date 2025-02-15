В Россию вернулся суровый внедорожник, полностью готовый к нашим реалиям

Suzuki Jimny в 5-дверном исполнении предлагают в России по цене 3,7 млн рублей

Российский рынок внедорожников пополнился долгожданной моделью – пятидверным Suzuki Jimny. После длительного ожидания, компактный легендарный внедорожник, наконец, доступен у российских дилеров, но цена, благодаря параллельному импорту, кусается – от 3,7 миллионов рублей.

Suzuki Jimny

Разброс цен на новый Suzuki Jimny 5-дверный достаточно значительный. Начальная цена, заявленная некоторыми дилерами, составляет 3 700 000 рублей. За эту сумму, например, в Новочебоксарске предлагается автомобиль в комплектации GLX.

Suzuki Jimny

Однако цена может варьироваться в зависимости от региона и комплектации. Так, в Москве цена доходит до 3 850 000 рублей (комплектация пока не уточняется), а в Новосибирске – до 4 050 000 рублей (характеристики также неизвестны). В Перми за версию Alpha просят 4 390 000 рублей, а в другом московском салоне – 4 500 000 рублей за версию GLX.

Несмотря на высокую стоимость, Suzuki Jimny 5-дверный предлагает ряд преимуществ. Автомобиль оснащен проверенным 1,5-литровым двигателем мощностью 105 л.с., работающим в паре с АКП и полным приводом – классическая комбинация для настоящего внедорожника.

Интерьер Suzuki Jimny

Главное отличие от трехдверной версии – это увеличенная колесная база, которая прибавляет 340 мм к общей длине, обеспечивая заметно более просторный салон и увеличенный багажник. Пятидверный кузов делает автомобиль более практичным для повседневной эксплуатации, увеличивая его привлекательность для широкого круга покупателей.

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Источник: Тарантас Ньюс