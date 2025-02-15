В Россию вернулся суровый внедорожник, полностью готовый к нашим реалиям

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Suzuki Jimny в 5-дверном исполнении предлагают в России по цене 3,7 млн рублей

Российский рынок внедорожников пополнился долгожданной моделью – пятидверным Suzuki Jimny. После длительного ожидания, компактный легендарный внедорожник, наконец, доступен у российских дилеров, но цена, благодаря параллельному импорту, кусается – от 3,7 миллионов рублей.

Suzuki Jimny
Suzuki Jimny

Разброс цен на новый Suzuki Jimny 5-дверный достаточно значительный. Начальная цена, заявленная некоторыми дилерами, составляет 3 700 000 рублей. За эту сумму, например, в Новочебоксарске предлагается автомобиль в комплектации GLX.

Suzuki Jimny
Suzuki Jimny
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Однако цена может варьироваться в зависимости от региона и комплектации. Так, в Москве цена доходит до 3 850 000 рублей (комплектация пока не уточняется), а в Новосибирске – до 4 050 000 рублей (характеристики также неизвестны). В Перми за версию Alpha просят 4 390 000 рублей, а в другом московском салоне – 4 500 000 рублей за версию GLX.

Несмотря на высокую стоимость, Suzuki Jimny 5-дверный предлагает ряд преимуществ. Автомобиль оснащен проверенным 1,5-литровым двигателем мощностью 105 л.с., работающим в паре с АКП и полным приводом – классическая комбинация для настоящего внедорожника.

Интерьер Suzuki Jimny
Интерьер Suzuki Jimny

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Главное отличие от трехдверной версии – это увеличенная колесная база, которая прибавляет 340 мм к общей длине, обеспечивая заметно более просторный салон и увеличенный багажник. Пятидверный кузов делает автомобиль более практичным для повседневной эксплуатации, увеличивая его привлекательность для широкого круга покупателей.

Источник: Тарантас Ньюс

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Лежнин Роман
Фото:Suzuki
Количество просмотров 4
15.02.2025 
Фото:Suzuki
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Отзывы о Suzuki Jimny (2)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Suzuki Jimny  2011
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
В комментарии
Недостатки:
В комментарии
Комментарий:
Два охотника/рыболова + две кровати в стоке, или два колхозника + 9-ть мешков картошки. При 3000 тыс. об укладывается в паспорт, потом начинает жрать. Разбегается до 155 км/ч. Защита нужна там, где нет глины. В эконом варианте 480 км с бака. Если качать колеса по табличке на двери - стошнит между двух встречных фур. Обдувов сзади нет - зимой боковины замерзают. Застрять можно, если сесть на брюхо. Ни чо не ломается. С пеленок посадить на 95-й бензин с одной колонки. После пробега 90 тыс. поменять все резинки в подвеске - иначе начнет рыскать по нарастающей. Женщинам противопоказано - машина вертлявая на любой дороге. На кочерге передние колодки - 65 тыс./задние 90 тыс. Кто умеет ездить -лучше кочерга, АКПП = расход ср. 12,5. Масло льют дилеры не то, что рекомендует производитель, для 1,3 с 2001 15w40. Свечи менять лучше после 40-ка тыщ. Масла раз в 12 тыс. И тогда будет пробег без капа 500 тыщ. Примеч: неразобранные ружья и ГОСТ-ированные Шашки по ширине не влазят, только со стволами до 24-х дюймов. Можно сразу перевезти пять колес в сборе. Патриот не сможет обогнать даже если водитель лопнет от досады, на кочках лучше не гоняться за Нивой - выбитые пальцы. Если заскрипело слева впереди постоянно на кочках - открой заднюю дверь и смажь шайбу на ней.
+102