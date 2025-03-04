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Эксперт спрогнозировал цену новой Lada Iskra

Эксперт Мосеев: выпуск Iskra позволит АВТОВАЗу повторить успех 2024 года

Новая модель АВТОВАЗа под названием Lada Iskra будет стоить от 1,15 млн рублей, предположил экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев.

Что касается максимальной комплектации, то она может стоить 1,5 млн рублей, спрогнозировал специалист. По его словам, выпуск Iskra должен позволить АВТОВАЗу повторить успех 2024 года, когда было продано 440 тыс. автомобилей.


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В данном сегменте главным аспектом является цена, поэтому показатель разгона автомобиля до «сотни», который хуже, чем у Lada Granta, не играет большой роли, пояснил Мосеев.

Планируется, что Lada Iskra встанет на конвейер Волжского автозавода 19 апреля, а в продаже машины должны появиться ближе к лету.

Ранее «За рулем» сообщал, на что ориентироваться при подборе моторного масла.

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Источник: Российская газета

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Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 7
04.03.2025 
Фото:АВТОВАЗ
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