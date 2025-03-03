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Ладу Iskra тестируют в экстремальных морозах — свежее фото!

Lada Iskra SW и Iskra SW Cross проходят зимние испытания в Сургуте

В Сети появилась свежая фотография двух предсерийных образцов модели Лада Искра – в объектив попали обычный универсал Lada Iskra SW и «приподнятая» Iskra SW Cross, частично покрытые камуфляжной пленкой. Напомним, внешность модификаций Искры в кузове универсал секретом уже не является.

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Более того, недавно был рассекречен и интерьер, да и в целом модель находится у стартовой черты – серийная сборка седанов на конвейере в Тольятти должна начаться в апреле, а позднее на конвейер встанут и универсалы.

В чем же суть автомобилей на снимках? Прототипы засняты в Сургуте, сообщает источник, разместивший фотографии. Очевидно, там машины проходят северные (они же – зимние) испытания.

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Климатические испытания в различных широтах – обычная практика перед запуском новой модели в серию.

Работоспособность новых российских авто в условиях жары обычно тестируется в Средней Азии, высокогорье реализуется на Северном Кавказе, а экстремальные холода – на Севере.

Кстати, буквально только что северные испытания завершил дизельный УАЗ Профи.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Lada Iskra клуб, Автопоток

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 49
03.03.2025 
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