УАЗ завершил «северные» тесты нового турбодизеля

УАЗ провёл зимние испытания дизельной версии модели Профи

В ходе дорожных тестов, продолжавшихся 1,5 месяца, инженеры оценивали эффективность запуска мотора, ездовые качества машин, калибровку системы управления двигателем, а также проверяли работу бортовой диагностики при низких температурах (до −27°C).

Тесты проводили на загородных трассах и в городе, тестируя и пустые, и загруженные автомобили. Инженеры отметили уверенный запуск нового мотора, а также отсутствие «провалов», когда дизель оставался непрогретым.

УАЗ намерен начать продажи дизельных Профи в этом году весной. Эта версия получит 136-сильный 2-литровый турбомотор и 6-ступенчатую коробку передач.

В будущем такую же связку получит родственный УАЗ Патриот. Двигатели производит российский завод (прежде принадлежавший компании Ford), а сборка коробок передач ведется на мощностях предприятия ЗМЗ.

Ранее «За рулем» сообщал, подешевеют ли новые машины весной.

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Источник: «Известия»