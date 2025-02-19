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УАЗ завершил «северные» тесты нового турбодизеля

УАЗ провёл зимние испытания дизельной версии модели Профи

В ходе дорожных тестов, продолжавшихся 1,5 месяца, инженеры оценивали эффективность запуска мотора, ездовые качества машин, калибровку системы управления двигателем, а также проверяли работу бортовой диагностики при низких температурах (до −27°C).

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Тесты проводили на загородных трассах и в городе, тестируя и пустые, и загруженные автомобили. Инженеры отметили уверенный запуск нового мотора, а также отсутствие «провалов», когда дизель оставался непрогретым.

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УАЗ намерен начать продажи дизельных Профи в этом году весной. Эта версия получит 136-сильный 2-литровый турбомотор и 6-ступенчатую коробку передач.

В будущем такую же связку получит родственный УАЗ Патриот. Двигатели производит российский завод (прежде принадлежавший компании Ford), а сборка коробок передач ведется на мощностях предприятия ЗМЗ.

Ранее «За рулем» сообщал, подешевеют ли новые машины весной.

Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:УАЗ
19.02.2025 
Фото:УАЗ
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Отзывы о УАЗ Профи (636)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
УАЗ Профи  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Комментарий:
Работаю на Профи третий год. 150 лс, 2.7 л, Комфорт. Кабина тесновата конечно, если я+плюс два грузчика, то прям впритык. Пассажирский диван жесткий. Зато много удобств для водителя, полочки всякие, хороший кондей, приличная мультимедиа. Как будто и не в грузовике вовсе. Поначалу руль в руки бил пока я не прикрутил к тяге демпфер и раздатка гудела пока не набил ваты под чехол ее ручки. Хорошо бы это на заводе делали. А так вроде ничего. Управляемость на уровне любого другого грузовика. Едет уверенно, ощущается подвеска серьезного внедорожника, причем ход очень мягкий как под грузом, так и пустым. Была затырка с заводом двигателя - оказалось нужно было просто подтянуть клеммы аккумулятора.
+1