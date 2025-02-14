Раскрыты подробности о новом мощном двигателе для Нивы

Концерн АВТОВАЗ рассказал о новом моторе Lada Niva Sport мощностью 122 л. с.

О новом форсированном моторе объемом 1,6 литра и мощностью 122 л.с. для Lada Niva Sport рассказал Telegram-канал «Поладим с Lada».

Автомобиль еще не вышел в продажу, но уже известно, что характеристики будут интересными. Так, максимальная скорость по сравнению с обычным серийным внедорожником стала выше на 20 км/ч, а время разгона до «сотни» уменьшилось на 5 секунд благодаря 1,6-литровому 16-клапанному мотору.

Уточняется, что двигатель рассчитан на работу на 6500 оборотов в минуту, хотя максимальная мощность в 122 л.с. достигается на 5900 оборотов в минуту. Для таких характеристик были доработаны впуск, выпуск, подача топлива, газораспределительный механизм, а также контроллер двигателя.

Доработки впускной системы позволили увеличить приток воздуха, благодаря чему цилиндры заполняются топливно-воздушной смесью более равномерно. Из-за этого мотор работает эффективнее, выросли мощность и крутящий момент.

Также для точной подачи нужного объема топлива была доработана топливная система. На Lada Niva Sport стоят особые форсунки, на 38% более производительные.

Что касается валов, то модернизация коснулась и высоты кулачков, и фазы – она стала шире.

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Источник: Telegram-канал «Поладим с Lada»