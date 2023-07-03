Новую Ниву Спорт заметили на дороге
Предсерийная Нива Спорт была сфотографирована редактором «За рулем», старейшего и самого популярного автомобильного издания в России, Иннокентием Кишкурно во время ее дорожных испытаний в Тольятти.
Это предсерийная Нива Спорт.
Судя по шильдикам, на которых написано «Powered by Lada Sport», перед нами, скорее всего, автомобиль в своем окончательном виде, в котором он и поступит в продажу. Lada Niva Sport будут выпускать в Тольятти – в подразделении «Лада Спорт».
На снимках видно, что новая версия внедорожника получит штатный шноркель.
Автомобиль получит 16-клапанные двигатели 1.6 (106 л.с.) и 1.8 (122 л.с.), а также 90-сильные восьмиклапанники 1.6. Традиционные для Нивы моторы 1.7 тоже останутся.
Раздаточная коробка прежняя, но получила электронное управление блокировкой межосевого дифференциала.
Задний межколесный дифференциал заменили на новый – четырехсателлитный с электронной блокировкой, а на балке заднего моста появятся усиливающие элементы.
Запасного колеса под капотом не будет – внедорожник получит 17-дюймовые колесные диски, которые там теперь не поместятся. Вместо запаски – ремкомплект.
Кстати, некоторые разработанные для Нивы Спорт решения могут перекочевать и на обычную Ниву.
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Фото: Иннокентий Кишкурно / «За рулем»
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Отзывы о LADA Niva Legend (32)
ход по неровной дороге
много
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!