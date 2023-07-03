Новую Ниву Спорт заметили на дороге

Автомобиль будет выпускаться серийно и получит более мощные двигатели.

Предсерийная Нива Спорт была сфотографирована редактором «За рулем», старейшего и самого популярного автомобильного издания в России, Иннокентием Кишкурно во время ее дорожных испытаний в Тольятти.

Это предсерийная Нива Спорт.

Судя по шильдикам, на которых написано «Powered by Lada Sport», перед нами, скорее всего, автомобиль в своем окончательном виде, в котором он и поступит в продажу. Lada Niva Sport будут выпускать в Тольятти – в подразделении «Лада Спорт».

На снимках видно, что новая версия внедорожника получит штатный шноркель.

Автомобиль получит 16-клапанные двигатели 1.6 (106 л.с.) и 1.8 (122 л.с.), а также 90-сильные восьмиклапанники 1.6. Традиционные для Нивы моторы 1.7 тоже останутся.

Раздаточная коробка прежняя, но получила электронное управление блокировкой межосевого дифференциала.

Задний межколесный дифференциал заменили на новый – четырехсателлитный с электронной блокировкой, а на балке заднего моста появятся усиливающие элементы.

Запасного колеса под капотом не будет – внедорожник получит 17-дюймовые колесные диски, которые там теперь не поместятся. Вместо запаски – ремкомплект.

Кстати, некоторые разработанные для Нивы Спорт решения могут перекочевать и на обычную Ниву.

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Фото: Иннокентий Кишкурно / «За рулем»