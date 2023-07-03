#
Дача/отпускПараимпортШтрафыСделано в РФКитайские автоПро маслоС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Ездить на машине в Европу стало опасноЕздить на машине в Европу стало опасно
Обратно вы можете вернуться уже пешком.
Пробка на подъезде к Крымскому мосту от Кубани растянулась на 13 кмПробка на подъезде к Крымскому мосту от Кубани растянулась на 13 км
Со стороны Темрюкского района.
Авто с пробегом — как не стать жертвой мошенниковАвто с пробегом — как не стать жертвой мошенников
Например, продавца всегда следует проверять на...

Новую Ниву Спорт заметили на дороге

Автомобиль будет выпускаться серийно и получит более мощные двигатели.

За РулемВаш автомобиль собирает кучу данных о вас

Предсерийная Нива Спорт была сфотографирована редактором «За рулем», старейшего и самого популярного автомобильного издания в России, Иннокентием Кишкурно во время ее дорожных испытаний в Тольятти.

Это предсерийная Нива Спорт.

Судя по шильдикам, на которых написано «Powered by Lada Sport», перед нами, скорее всего, автомобиль в своем окончательном виде, в котором он и поступит в продажу. Lada Niva Sport будут выпускать в Тольятти – в подразделении «Лада Спорт».

За Рулем

За РулемПоявился незаменимый гаджет для любителей загородного отдыхаЗа РулемМоторное масло, которое не подведет даже на бездорожьеЗа РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

На снимках видно, что новая версия внедорожника получит штатный шноркель.

За Рулем

Автомобиль получит 16-клапанные двигатели 1.6 (106 л.с.) и 1.8 (122 л.с.), а также 90-сильные восьмиклапанники 1.6. Традиционные для Нивы моторы 1.7 тоже останутся.

За Рулем

Раздаточная коробка прежняя, но получила электронное управление блокировкой межосевого дифференциала.

За РулемПочему запрет на ввоз машин из Европы не сработает

Задний межколесный дифференциал заменили на новый – четырехсателлитный с электронной блокировкой, а на балке заднего моста появятся усиливающие элементы.

Запасного колеса под капотом не будет – внедорожник получит 17-дюймовые колесные диски, которые там теперь не поместятся. Вместо запаски – ремкомплект.

Кстати, некоторые разработанные для Нивы Спорт решения могут перекочевать и на обычную Ниву.

Фото: Иннокентий Кишкурно / «За рулем»

За Рулем
За Рулем
За Рулем

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемКирилл Панов
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA Niva Legend (32)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend  2013
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!

+10