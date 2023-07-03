Ваш автомобиль собирает кучу данных о вас

Это и сканирование лица, и информация о маршрутах, и то, как вы нажимаете на педали.

Информация о том, кто как водит автомобиль, может казаться бесполезной, но на самом деле она представляет большой интерес для автопроизводителей. Они собирают ее вместе с гигабайтами дополнительных личных данных.

Многие производители автомобилей признают, что собирают данные, и указывают это в своих политиках конфиденциальности. Что именно они делают с этими данными, непонятно, но нет никаких сомнений в том, что часть из них попадает в третьи руки.

Вот несколько примеров того, что о вас знают автопроизводители.

Например, владельцы Ford F-150 должны знать, что для автопроизводителя не секрет, с какой скоростью вы едете и как жмете на педали, где находитесь.

Toyota заявляет, что может собирать такую информацию, как повороты рулевого колеса, ускорение, скорость, торможение и направление движения. Некоторые модели могут даже сканировать ваше лицо, когда вы садитесь в машину. Но, как заверяют в компании, «эти данные недоступны людям, и любые сканы лица хранятся только в автомобиле и не передаются в Toyota».

Chevrolet собирает такую информацию, как местоположение, история поездок, скорость, какая передача включена и даже данные об открытых окнах. Для электромобилей также ведется учет потребления энергии во время зарядки.

Полный отчет Wired вы найдете по этой ссылке. С ним стоит ознакомиться, если у вас новый современный автомобиль, чтобы узнать, какие личные данные вы передаете производителю каждый раз, когда садитесь за руль.

Фото: Volvo