Новый кроссовер GAC Trumpchi — скоро в продаже

Это очень большой и просторный автомобиль, длина которого составляет более 5 метров.

Речь идет о модели Trumpchi GS8, которая не поставляется в Россию. Пока. Продажи кроссовера должны начаться 30 июня – в Китае. Позже автомобиль планируют продавать и в России.

Дизайн у машины фамильный и узнаваемый, как и решетка радиатора в стиле «чешуя дракона». При взгляде сбоку видны скрытые дверные ручки и колеса со множеством спиц. Сзади – вертикальные фонари и пара красивых хромированных вырезов в бампере, в которых видны совершенно обычные патрубки выхлопной системы.

Размеры кроссовера впечатляют – длина, ширина и высота составляют 5015, 1950 и 1780 мм соответственно. Колесная база достигает внушительных 2920 мм.

В салоне – классический трехспицевый многофункциональный руль, большой ЖК-экран мультимедиа, цифровая панель приборов и все то, что ожидает современный покупатель. Салон выдержан в цветовом сочетании Stardew Valley и может похвастать обивкой кожей алькантара, в том числе на дверях.

Шестиместная версия Trumpchi GS8 будет оснащаться двумя роскошными креслами на втором ряду. На передних креслах имеется массажер. К слову, обогрев руля будет даже в базе.

Среди прочих систем, которые получит GS8, – система контроля слепых зон, система помощи при смене полосы движения, предупреждение об открытых дверях, система предупреждения об обгоне сзади, аварийное удержание в полосе движения и другие функции. Также кроссовер получит систему кругового обзора, но не на 360 градусов, а на 540.

Новая гибридная силовая установка на базе двигателя 2.0T GDI имеет мощность 252 л.с. и 400 Нм. Работать мотор будет в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin, передавая крутящий момент на все колеса.

Другая гибридная силовая установка создавалась в сотрудничестве с Toyota. Она состоит из 2-литрового четырехцилиндрового двигателя с турбонаддувом (190 л.с.) и электродвигателя (182 л.с.). Мощность на колеса передается через вариатор.

Фото: Autohome.com.cn