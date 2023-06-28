Новый Skoda Kodiaq – вот каким будет кроссовер

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Впервые Skoda представила Kodiaq в сентябре 2016 года, сказав, что это альтернатива Volkswagen Tiguan. Затем, в апреле 2021 года, кроссовер обновился. Модель второго поколения мало отличается внешне, но внутри это будет совершенно новый автомобиль. И да – он станет больше.

Длина новинки составляет 4758 миллиметров, и это на 61 мм больше, чем длина кроссовера первого поколения. Но колесная база осталась неизменной и составляет 2791 мм, а значит места в салоне если и прибавится, то незначительно.

Вся дополнительная длина, скорее всего, уйдет в багажник. Его объем у второго поколения кроссовера в семиместной версии составит от 340 до 845 литров в зависимости от того, сложены сиденья или нет. Кстати, на третьем ряду сидений теперь на 15 мм больше места над головой, чем раньше.

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Объем багажника пятиместной модели будет достигать 910 литров, что на 75 литров больше, чем у модели первого поколения.

Что касается двигателей, новый Kodiaq будет предлагаться с мягким гибридом на базе 1,5-литрового мотора TSI мощностью 150 л.с. Крутящий момент будет передаваться на передние колеса через 7-ступенчатый робот.

За Рулем

2.0 TSI мощностью 204 л.с. будет сочетаться с системой полного привода и тем же роботом DSG.

Что касается дизельного двигателя, то 2.0 TDI мощностью 150 л.с. останется в линейке и будет сочетаться с передним приводом. Его 193-сильная версия будет устанавливаться на полноприводные кроссоверы. Коробка все та же – 7-ступенчатый робот.

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Теперь о новом. Это подключаемый (заряжаемый от сети) гибрид с одним электромотором на базе 1.5 TSI мощностью 204 л.с. Он будет устанавливаться в паре с 6-ступенчатым роботом. Благодаря аккумуляторной батарее на 25,7 кВтч кроссовер на чистой электротяге сможет проезжать до 100 км.

И по мелочи: появятся светодиодные матричные фары, 12,9-дюймовый сенсорный экран, 10,25-дюймовая панель приборов и проекционный дисплей. Среди помощников водителя – функция удаленной парковки через приложение для смартфона, модернизированные системы Emergency Assist и Traffic Jam Assist, а также адаптивный круиз-контроль (с функцией Stop & Go), который будет работать на скорости до 60 км/ч.

Фото: Skoda

За Рулем
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За РулемКирилл Панов
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Отзывы о Skoda Kodiaq (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Skoda Kodiaq  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Вместительный

Недостатки:

1,4 явно не для загородной езды даже на дачу. Хоть и на трассе приемистый.

Комментарий:

Выбор в пользу 2.0 , дизель слишком уж дорог (((

-4