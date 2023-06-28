Новый Skoda Kodiaq – вот каким будет кроссовер

Компания опубликовала характеристики автомобиля, который появится в этом году.

Впервые Skoda представила Kodiaq в сентябре 2016 года, сказав, что это альтернатива Volkswagen Tiguan. Затем, в апреле 2021 года, кроссовер обновился. Модель второго поколения мало отличается внешне, но внутри это будет совершенно новый автомобиль. И да – он станет больше.

Длина новинки составляет 4758 миллиметров, и это на 61 мм больше, чем длина кроссовера первого поколения. Но колесная база осталась неизменной и составляет 2791 мм, а значит места в салоне если и прибавится, то незначительно.

Вся дополнительная длина, скорее всего, уйдет в багажник. Его объем у второго поколения кроссовера в семиместной версии составит от 340 до 845 литров в зависимости от того, сложены сиденья или нет. Кстати, на третьем ряду сидений теперь на 15 мм больше места над головой, чем раньше.

Объем багажника пятиместной модели будет достигать 910 литров, что на 75 литров больше, чем у модели первого поколения.

Что касается двигателей, новый Kodiaq будет предлагаться с мягким гибридом на базе 1,5-литрового мотора TSI мощностью 150 л.с. Крутящий момент будет передаваться на передние колеса через 7-ступенчатый робот.

2.0 TSI мощностью 204 л.с. будет сочетаться с системой полного привода и тем же роботом DSG.

Что касается дизельного двигателя, то 2.0 TDI мощностью 150 л.с. останется в линейке и будет сочетаться с передним приводом. Его 193-сильная версия будет устанавливаться на полноприводные кроссоверы. Коробка все та же – 7-ступенчатый робот.

Теперь о новом. Это подключаемый (заряжаемый от сети) гибрид с одним электромотором на базе 1.5 TSI мощностью 204 л.с. Он будет устанавливаться в паре с 6-ступенчатым роботом. Благодаря аккумуляторной батарее на 25,7 кВтч кроссовер на чистой электротяге сможет проезжать до 100 км.

И по мелочи: появятся светодиодные матричные фары, 12,9-дюймовый сенсорный экран, 10,25-дюймовая панель приборов и проекционный дисплей. Среди помощников водителя – функция удаленной парковки через приложение для смартфона, модернизированные системы Emergency Assist и Traffic Jam Assist, а также адаптивный круиз-контроль (с функцией Stop & Go), который будет работать на скорости до 60 км/ч.

Обновленный кроссовер Exeed TXL – первые фото. Все главные изменения находятся в салоне автомобиля.

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Фото: Skoda