Обновленный кроссовер Exeed TXL – первые фото

Все главные изменения находятся в салоне автомобиля.

Компания Chery опубликовала первые фотографии обновленного Xingtu Lingyun, который в России известен как Exeed TXL. Этот кроссовер продается в нашей стране по цене от 4,25 млн рублей.

Автомобиль построен на платформе M3X Mars Pro, а главные изменения коснулись органов управления, интеллектуальной системы помощи водителю, комфорта и безопасности.

Внешний дизайн остался фамильным – разработчики ограничились легкой «подтяжкой лица». На решетке радиатора, которая стала немного больше, появились хромированные декоративные полоски. Кузов получил новый цвет – звездно-зеленый (на фото ниже).

Длина, ширина и высота обновленного автомобиля не изменились – 4780, 1885 и 1730 мм соответственно. Колесная база тоже осталась прежней – 2800 мм.

В салоне появились новые, более фактурные материалы отделки и 24,6-дюймовый изогнутый экран Galaxy. Подсветка салона может меняться – за это отвечают 256 светодиодов. Есть режимы приветствия, высокой скорости и музыкальный.

Мультимедийная система теперь оснащена чипом Qualcomm Snapdragon 8155 и операционной системой Lion 5.0, которые сделали систему более интеллектуальной. Например, она гораздо лучше распознает голосовые команды.

Кроме того, в новом автомобиле также предусмотрены такие удобные функции, как цифровой ключ Bluetooth и беспроводная зарядка мобильных телефонов.

Кроссовер теперь оснащается первоклассными сиденьями, обтянутыми кожей наппа. Есть массаж. Аудиосистема получила 7.1.4-канальный панорамный звук и 23 динамика, а ароматизатор теперь доступен и в базовой комплектации.

На выбор предлагаются два турбодвигателя – 1.6Т и 2.0Т. Первый имеет мощность 197 лошадиных сил и максимальный крутящий момент 300 Нм, а мощность второго составляет 261 лошадиную силу и 400 Нм.

На колеса мощность мотора передается через 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями. В базе кроссовер переднеприводный. В топе – полноприводный.

Фото: Chery