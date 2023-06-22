Народный фронт: необходим контроль топлива

В топливе снова появились присадки, которые категорически запрещены.

Проблемы розничного рынка топлива обсуждались на пресс-конференции «Топливный вопрос: каким должен быть контроль качества бензина в России» в «Известиях».

«Народным фронтом. Аналитика» было предложено создать единую государственную систему контроля за оборотом топлива и ужесточить наказание за торговлю некачественным бензином.

«У нас существуют эффективные практики контроля оборота спирта, контроля леса. Создается государственная информационная система, которая позволяет контролировать движение ресурса на всех этапах: от добычи до производства, все этапы перепродажи. Информация вся оцифрована. Возможно, настало время к этому прийти и в части контроля за топливом, в том числе за бензином, существующие инструменты и наработанная государством практика это позволяют технически, – заявила руководитель «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова. – Но, разумеется, с “теневыми” АЗС борьбу придется продолжить вести с помощью правоохранительных органов».

Низкая стоимость топлива на некоторых АЗС может быть следствием отсутствия жесткого контроля за качеством топлива. Заправка может приобретать бензин с низким октановым числом и добавлять в него присадки.

Это в полной мере касается и нелегальных мобильных АЗС, которых особенно много в Новосибирской области. В 2022 году при содействии Народного фронта было ликвидировано 60 таких АЗС. В 2023 году – уже 32. Делается это только при участии прокуратуры, которая накладывает арест на автотранспорт и оборудование нелегальных АЗС.

«В образцах топлива с таких маломобильных заправок экспертиза выявляет присадки, которые категорически запрещены вообще на территории Российской Федерации. Количество, например, серы зашкаливает в 5-8 раз, количество бензола в разы превышает допустимое. Районные администрации Новосибирска штрафуют таких предпринимателей за незаконную торговлю. Таких штрафов недостаточно», – подчеркнула руководитель регионального исполкома Народного фронта в Новосибирской области Светлана Заикина.

Мнение эксперта

Ольга Позднякова, руководитель «Народный фронт. Аналитика»:

— Если мы снимаем определенные этапы контроля, тогда логичным было бы повышение уровня ответственности. Действующие сейчас штрафы оборотные принесли эффект. Но этого недостаточно. Для граждан, которые воспользовались некачественными бензином, результатом может стать и потеря здоровья и жизни. Поэтому надо повышать ответственность. Есть зарубежный опыт, когда любое первое грубое нарушение ведет к тому, что провинившееся юрлицо, физлицо в принципе в этой стране никогда больше не сможет заниматься бизнесом. И огромные штрафы, которые он потом будет выплачивать всю жизнь. Вероятно, и нам следует рассмотреть повышение ответственности.