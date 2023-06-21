Mitsubishi показала новинку – видео

Мировая премьера этого автомобиля состоится 26 июля.

Компания Mitsubishi опубликовала тизерное видео нового Triton (L200). Ранее компания показывала новое поколение своего пикапа в виде концепта XRT. Теперь перед нами серийная версия автомобиля, премьера которого состоится 26 июля в Таиланде.

Новый Triton очень похож на концепт XRT. В Mitsubishi говорят, что пикап был «полностью переосмыслен в соответствии с концепцией дизайна Beast Mode». Если оставить в стороне маркетинговую чепуху, то внешность модели стала более броской благодаря, в том числе, новой двухэтажной оптике, рейлингам на крыше и спортивной дуге за кабиной.

В видеоролике показан и салон автомобиля с планшетом информационно-развлекательной системы и поворотным переключателем, управляющим системой полного привода. Видны и кнопки режимов вождения и системы помощи при спуске, а также панель управления климатом. Судя по всему, Mitsubishi не стала интегрировать управление всеми функциями в планшет медиасистемы – как показывает практика, к ряду систем должен быть быстрый доступ через кнопки, что гораздо удобнее.

Технические характеристики нового пикапа пока не разглашаются, но ходят слухи, что новый Triton будет во многом схож с Nissan Navara следующего поколения. Также было несколько сообщений о подключаемом гибриде.

Новый пикап Mitsubishi, вероятно, будет длиннее и шире своего предшественника, а компания будет продавать и спортверсию Triton – Ralliart.

Фото, видео: Mitsubishi