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Новый кроссовер из Китая – и это ChevroletНовый кроссовер из Китая – и это Chevrolet
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Новый кроссовер из Китая – и это Chevrolet

Автомобиль отличается от того, который продается в США.

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Министерство промышленности и информационных технологий Китая опубликовало фотографии, на которых показан новый кроссовер Chevrolet Equinox для рынка Поднебесной.

Автомобиль выглядит совершенно иначе, чем модель, продаваемая в настоящее время в Соединенных Штатах (с 2017 года). То есть, китайская версия новее и современнее.

На сайте Министерства промышленности и информационных технологий Китая есть не только фотографии новинки, но и некоторые технические характеристики.

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Китайский Equinox будет иметь длину 4653 мм и ширину 1902 мм. То есть, по своим габаритам автомобиль сопоставим, например, с BMW X3 – он больше, чем Kia Seltos, но меньше, чем Hyundai Santa Fe.

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Вариантов высоты у кроссовера три – вероятно, в зависимости от уровня комплектации и наличия рейлингов на крыше: 1710 мм, 1712 мм и 1714 мм.

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Chevrolet Equinox имеет колесную базу 2730 мм, что обещает очень просторный салон, а весит кроссовер 1550 кг или 1620 кг в зависимости от версии.

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Показанная на снимках версия Chevrolet Equinox оснащена 1,5-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом мощностью 173 л.с. С этим мотором кроссовер может разгоняться до 190 км/ч.

Китайская версия Chevrolet Equinox поступит в продажу в ближайшие месяцы, и может поставляться в Россию по схеме параллельного импорта.

Фото: Министерство промышленности и информационных технологий Китая

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За РулемКирилл Панов
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