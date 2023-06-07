У Chery появился новый мотор

Первым его получила модель Arrizo 8, которая уже поступила в продажу.

Силовая установка Chery Kunpeng была впервые представлена на выставке Chery Automobile New Energy Night 2023. Ее главные конкуренты – аналогичные силовые установки BYD DM-i и Great Wall Hi4.

В основе установки лежит двигатель ACTECO 1.5TGDI пятого поколения мощностью 156 л.с. и 220 Нм. Гибрид имеет множество современных систем, благодаря которым его максимальная тепловая эффективность превышает 44,5%, а расход топлива составляет 4,2 литра.

Батареи гибрида можно подзаряжать от сети, а для того чтобы зарядить батарею на 80%, нужно всего 18 минут. При полном баке и заряженной батарее запас хода автомобиля может достигать 1400 км.

Батарея устойчива к внешним температурным воздействиям (работает при температурах от -35°C до +60°C) и имеет защиту от воспламенения в случае ДТП, которая отключает ее в течение 10 миллисекунд.

Новая силовая установка будет использоваться более чем в 20 моделях Chery.

Обновленный Kia Sorento – первое видео. Автомобиль будет похож на старшего брата – кроссовер Kia Telluride.

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Фото: Autohome.com.cn