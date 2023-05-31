Обновленный Kia Sorento – первое видео

Автомобиль будет похож на старшего брата – кроссовер Kia Telluride.

Этот прототип кроссовера Kia Sorento недавно был замечен на дорогах общего пользования. Его кузов прикрыт плотным камуфляжем, под которым даже крепятся несколько фальшпанелей. Однако все равно можно заметить несколько конструктивных особенностей, о которых стоит рассказать.

Во-первых, отлично видны вертикальные фары новинки с четырьмя линзами в каждой. Этот дизайнерский ход не зря кажется знакомым: примерно такие же фары имеет другой кроссовер Kia – Telluride. Также изменится решетка радиатора и, возможно, бампер.

Как ни странно, задняя часть имеет еще более плотный камуфляж, но при этом задние фонари кажутся прежними. Вероятно, их графика станет другой. Вероятно, иным станет задний бампер, который совершенно неразличим за камуфляжем.

Официально Kia Sorento в Россию уже не поставляется. Но его завозят по схеме параллельного импорта. Предлагается кроссовер сегодня по цене от 3,43 млн рублей.

Обновленная версия кроссовера Kia Sorento должна появиться в продаже до конца 2023 года.

Фото: Kia

Видео: YouTube