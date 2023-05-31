Байк с треугольными колесами – оно ездит!

И треугольные колеса – не самая впечатляющая особенность этого велосипеда.

Когда кто-то пытается заново изобрести колесо, это определенно заслуживает внимания. Мы уже писали про велосипед с квадратными колесами. Теперь настало время написать и про байк с колесами треугольной формы.

Видео велосипеда было опубликовано на YouTube, на канале «The Q» (они же прикололись с велосипедом с квадратными колесами).

Колеса этого велосипеда сделаны из дерева, к которым скрепками прикреплены велосипедные шины. Главная проблема треугольного колеса в том, что оно постоянно меняет высоту оси над дорогой, подпрыгивая вверх и вниз по мере движения. И это приводит к тому, что байк словно постоянно едет по ухабам.

Но The Q кое-что привнесли в конструкцию велосипеда. Над каждым колесом велосипеда установлена ровная прямая секция с роликами. Эти ограничители заставляют подвеску отрабатывать неровные формы колес.

То есть, система подвески позволяет оси изменять высоту в зависимости от ориентации колеса, не передавая удары на раму велосипеда. Это умно, но недолговечно. Зато с каким звуком едет велосипед!

Интересно, что раньше протрется – детали подвески или шины на углах колес.

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Фото, видео: Youtube