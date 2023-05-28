Самая продаваемая модель в мире – лидер сменился

Это начало новой эпохи, так как победил автомобиль не с двигателем внутреннего сгорания.

Важная новость для всей автомобильной промышленности! Впервые самым продаваемым автомобилем в мире стал электромобиль.

Об этом говорят данные JATO, собранные с 53 рынков разных стран за первый квартал 2023 года. Чаще всего покупался электромобиль Tesla Model Y, что Илон Маск предсказал еще в августе 2022 года на ежегодном собрании акционеров Tesla.

Этот прогноз считали слишком оптимистичным, учитывая высокую цену среднеразмерного кроссовера.

Но недавнее снижение цен и всемирная экспансия Tesla сделали свое дело. В прошлом году Model Y был лишь третьим в списке самых продаваемых автомобилей, уступая Toyota RAV4 и Toyota Corolla. Но на третье место Model Y взобралась стремительно. Согласно данным со 152 рынков, Tesla продала за год 747 500 машин Model Y, что на 91% больше, чем в 2021 году. Теперь это лидер.

За первый квартал Tesla Model Y купили 267 200 человек. Это примерно на 69% больше, чем за тот же период прошлого года. Электрокроссовер очень популярен в Китае и в Соединенных Штатах, а также в Европе где Model Y стала самым продаваемым автомобилем. А это основные мировые рынки.

В первую пятерку также вошли четыре модели Toyota – Corolla, Hilux, RAV4 и Camry.