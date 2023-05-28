ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиАвтокаталогПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В Москве задержали поджигателя – он просто чиркнул зажигалкой! (видео)В Москве задержали поджигателя – он просто чиркнул зажигалкой! (видео)
43-летний гражданин действовал из чисто...
На какой скорости пройдет «лосиный» тест Porsche 718 Boxster – ваш прогноз?На какой скорости пройдет «лосиный» тест Porsche 718 Boxster – ваш прогноз?
И это специальная версия спорткара, выпущенная...
Самая продаваемая модель в мире – лидер сменилсяСамая продаваемая модель в мире – лидер сменился
Это начало новой эпохи, так как победил...

Самая продаваемая модель в мире – лидер сменился

Это начало новой эпохи, так как победил автомобиль не с двигателем внутреннего сгорания.

За РулемChery eQ7 – первое фото необычного салона

Важная новость для всей автомобильной промышленности! Впервые самым продаваемым автомобилем в мире стал электромобиль.

Об этом говорят данные JATO, собранные с 53 рынков разных стран за первый квартал 2023 года. Чаще всего покупался электромобиль Tesla Model Y, что Илон Маск предсказал еще в августе 2022 года на ежегодном собрании акционеров Tesla.

Этот прогноз считали слишком оптимистичным, учитывая высокую цену среднеразмерного кроссовера.

За Рулем

За РулемКак не загубить двигатель некачественным масломЗа РулемСамая забавная реклама автомобилей в истории (+опрос)За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Но недавнее снижение цен и всемирная экспансия Tesla сделали свое дело. В прошлом году Model Y был лишь третьим в списке самых продаваемых автомобилей, уступая Toyota RAV4 и Toyota Corolla. Но на третье место Model Y взобралась стремительно. Согласно данным со 152 рынков, Tesla продала за год 747 500 машин Model Y, что на 91% больше, чем в 2021 году. Теперь это лидер.

За РулемПочему куратор автопрома ушел с поста через 3 месяца

За первый квартал Tesla Model Y купили 267 200 человек. Это примерно на 69% больше, чем за тот же период прошлого года. Электрокроссовер очень популярен в Китае и в Соединенных Штатах, а также в Европе где Model Y стала самым продаваемым автомобилем. А это основные мировые рынки.

В первую пятерку также вошли четыре модели Toyota – Corolla, Hilux, RAV4 и Camry.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемКирилл Панов
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0