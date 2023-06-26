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JAC A5 PLUS поступил в продажу – цены

Автомобиль начали продавать 24 июня.

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Но пока не в России, а в Китае. Там его стоимость составит от 65 800 до 85 800 юаней или от 765 000 до 997 000 рублей.

Внешне автомобиль напоминает четырехдверное купе благодаря покатой линии крыши, которая не имеет резкого перепада в районе багажника.

JAC A5 PLUS имеет Х-образную решетку радиатора и матричные фары со 142 светодиодами. Задние фонари имеют по 181 светодиоду, а также по девять вертикальных трехмерных полос, что выглядит очень футуристично.

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Салон JAC A5 PLUS оснащен интеллектуальной системой взаимодействия с водителем iFlytek (голосовое управление), 10,4-дюймовым парящим экраном мультимедийной системы с 6-ядерным (!) высокопроизводительным процессором и системой Android 9.0.

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Есть также система дистанционного запуска двигателя, открывания и закрывания окон и так далее.

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Кроме того, машина оснащается четырьмя сверхширокоугольными камерами с разрешением 1,3 миллиона пикселей, которые передают на экран панорамные изображения высокой четкости. Кроме того, новый автомобиль в стандартной комплектации оснащен четырьмя подушками безопасности.

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Размеры JAC A5 PLUS составляют 4780 мм в длину, 1820 мм в ширину и 1492 мм в высоту. Колесная база достигает 2770 мм. То есть, автомобиль больше, чем Hyundai Solaris, и составит конкуренцию Hyundai Elantra или Kia Cerato.

Под капотом JAC A5 PLUS стоит 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 150 л.с.

Что касается цены автомобиля в России, то он будет стоить в полтора-два раза больше.

Фото: Autohome.com.cn

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За РулемКирилл Панов
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