Нужен новый Ford Mondeo? Мы знаем, где его взять
Ford Mondeo будет оснащаться двумя двигателями на выбор – 1.5T и 2.0Т. Стоимость же автомобиля в Китае, откуда его можно привезти в Россию по схеме параллельного импорта, составит от 159 800 до 218 800 юаней или от 1,87 млн до 2,56 млн рублей.
Размеры Ford Mondeo впечатляют. Длина составляет 4935 мм, ширина — 1875 мм, а колесная база — 2945 мм. Так что о пространстве в салоне можно не беспокоиться: даже несмотря на покатую крышу, как у купе, задний ряд достаточно просторный.
В салоне установлены два экрана, выстроенные в одну линию: цифровая панель приборов и очень широкий экран мультимедии, дотягивающийся почти до двери переднего пассажира.
Новый автомобиль оснащается двигателем 1.5Т мощностью 190 лошадиных сил, что на 8 лошадиных сил больше, чем у двигателя 1.5Т предыдущего Mondeo. Версия 2.0T имеет мощность 238 лошадиных сил.
В Россию Ford Mondeo можно будет ввозить по схеме параллельного импорта. Его цена при этом увеличится в полтора-два раза.
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Фото: Autohome.com.cn
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Отзывы о Ford Mondeo (6)
Достоинства:
Динамика, расход топлива, устойчивость на дороге.
Недостатки:
Клиренс
Комментарий:
Владею Форд Мондео 2010 г/в, рестайлинг, 240 л/с. Машина очень нравиться, Единственный минус дорожный просвет, но я уже привык!!!