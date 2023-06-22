Нужен новый Ford Mondeo? Мы знаем, где его взять

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И знаем, в какую сумму он обойдется – новинка поступит в продажу 26 июня.

За РулемToyota представила новую модель

Ford Mondeo будет оснащаться двумя двигателями на выбор – 1.5T и 2.0Т. Стоимость же автомобиля в Китае, откуда его можно привезти в Россию по схеме параллельного импорта, составит от 159 800 до 218 800 юаней или от 1,87 млн до 2,56 млн рублей.

Размеры Ford Mondeo впечатляют. Длина составляет 4935 мм, ширина — 1875 мм, а колесная база — 2945 мм. Так что о пространстве в салоне можно не беспокоиться: даже несмотря на покатую крышу, как у купе, задний ряд достаточно просторный.

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В салоне установлены два экрана, выстроенные в одну линию: цифровая панель приборов и очень широкий экран мультимедии, дотягивающийся почти до двери переднего пассажира.

За Рулем

Новый автомобиль оснащается двигателем 1.5Т мощностью 190 лошадиных сил, что на 8 лошадиных сил больше, чем у двигателя 1.5Т предыдущего Mondeo. Версия 2.0T имеет мощность 238 лошадиных сил.

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В Россию Ford Mondeo можно будет ввозить по схеме параллельного импорта. Его цена при этом увеличится в полтора-два раза.

Фото: Autohome.com.cn

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За РулемКирилл Панов
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Отзывы о Ford Mondeo (6)

За РулемБезымянный
Ford Mondeo  2010/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

Динамика, расход топлива, устойчивость на дороге.

Недостатки:

Клиренс

Комментарий:

Владею Форд Мондео 2010 г/в, рестайлинг, 240 л/с. Машина очень нравиться, Единственный минус дорожный просвет, но я уже привык!!!

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