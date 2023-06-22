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Toyota представила новую модель

Главная особенность автомобиля – комфортный салон. Здесь есть даже пневмоподвеска для сидений!

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Вчера был официально представлен новый Toyota Crown Wilfa. В продажу поступит две версии машины по цене от 899 000 до 929 000 юаней или от 10,5 млн до 10,9 млн рублей.

Салон минивэна выглядит роскошно благодаря вставкам под дерево, лакированным поверхностям, кожаной обивке. Изюминки интерьера — новое трехспицевое мультифункциональное рулевое колесо колесо, парящий дисплей мультимедии.

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Новый автомобиль будет оснащен функцией помощи водителю Toyota T-Pilot PRO, которая отвечает за автоматическую и удаленную парковку, адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе и автоматическую смену полосы.

За Рулем

Минивэн будет оснащен вторым рядом сидений с пневмоподвеской, а их подлокотники оснащены сенсорными экранами управления настройками кресел, включая подставку для ног, подогрев, вентиляцию, массаж и другие функции.

За Рулем

Crown Wilfa оснащена гибридной установкой на базе бензинового двигателя объемом 2,5 л. Ее мощность составляет 211 л.с. Крутящий момент передается на все колеса автомобиля через вариатор. На других рынках (не на китайском) будет также версия минивэна с двигателем 2.4T (278 л.с.), который работает в паре с 8-ступенчатым автоматом.

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В Россию новый Toyota Crown Wilfa может поставляться по схеме параллельного импорта.

  • Hyundai Musa поступил в продажу. Проблем с ним быть не должно, так как оснащен он надежным двухлитровым атмосферным двигателем.
  • «За рулем» можно читать и в Viber.

Фото: Toyota

За Рулем
За Рулем
За Рулем
За Рулем

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За РулемКирилл Панов
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