Hyundai Musa поступил в продажу

Проблем с ним быть не должно, так как оснащен он надежным двухлитровым атмосферным двигателем.

Продажи Hyundai Musa начались в начале этой недели в Китае. Автомобиль представлен в трех комплектациях по цене от 121 800 до 139 800 юаней (1,43-1,64 млн рублей).

Новый автомобиль имеет эффектный дизайн и оснащен отличной комбинацией из 2-литрового безнаддувного бензинового двигателя мощностью 160 л.с. и 193 Нм и автоматической 6-ступенчатой коробки передач.

Hyundai Musa (так кроссовер называется в Китае – в некоторых других странах его будут продавать под названием Mufasa) построен на платформе Hyundai N3 (i-GMP). Это прямой преемник Hyundai ix35.

Длина, ширина и высота нового автомобиля составляют 4475, 1850 и 1665 мм соответственно, а колесная база достигает 2680 мм. То есть, Musa на 200 мм длиннее, чем Hyundai Creta, а колесная база новинки больше на 100 мм.

Кроссовер имеет богатое оснащение (есть множество систем помощи водителю, например), а также продуманный салон с 31 местом для хранения и регулируемыми по углу наклона спинками заднего дивана. Кроме того, высота открывания двери багажника с электроприводом может регулироваться, а объем самого багажника достигает 451 литра.

В Россию новый кроссовер Hyundai Musa может поставляться по схеме параллельного импорта и в этом случае будет дороже указанных цен в полтора-два раза.

Новый кроссовер Bestune T90 – цены. Автомобиль уже поступил в продажу в Китае и скоро должен появиться в России.

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Фото: Autohome.com.cn