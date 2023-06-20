#
Дача/отпускПараимпортШтрафыСделано в РФПро топливоС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новые Geely Atlas L привезли в Россию: цена – от 2 млн рублейНовые Geely Atlas L привезли в Россию: цена – от 2 млн рублей
Модель, которая в Китае носит название Boyue L,...
На ПМЭФ обсудили автопробег «Страна «За рулем»На ПМЭФ обсудили автопробег «Страна «За рулем»
На полях экономического форума прошла...
Hyundai Musa поступил в продажуHyundai Musa поступил в продажу
Проблем с ним быть не должно, так как оснащен...

Hyundai Musa поступил в продажу

Проблем с ним быть не должно, так как оснащен он надежным двухлитровым атмосферным двигателем.

За РулемНовый кроссовер из Китая – и это Chevrolet

Продажи Hyundai Musa начались в начале этой недели в Китае. Автомобиль представлен в трех комплектациях по цене от 121 800 до 139 800 юаней (1,43-1,64 млн рублей).

Новый автомобиль имеет эффектный дизайн и оснащен отличной комбинацией из 2-литрового безнаддувного бензинового двигателя мощностью 160 л.с. и 193 Нм и автоматической 6-ступенчатой коробки передач.

За Рулем

За РулемПроверь себя на знание ПДДЗа РулемИспытания нового топлива — оно уже продается на АЗСЗа РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Hyundai Musa (так кроссовер называется в Китае – в некоторых других странах его будут продавать под названием Mufasa) построен на платформе Hyundai N3 (i-GMP). Это прямой преемник Hyundai ix35.

За Рулем

Длина, ширина и высота нового автомобиля составляют 4475, 1850 и 1665 мм соответственно, а колесная база достигает 2680 мм. То есть, Musa на 200 мм длиннее, чем Hyundai Creta, а колесная база новинки больше на 100 мм.

За Рулем

Кроссовер имеет богатое оснащение (есть множество систем помощи водителю, например), а также продуманный салон с 31 местом для хранения и регулируемыми по углу наклона спинками заднего дивана. Кроме того, высота открывания двери багажника с электроприводом может регулироваться, а объем самого багажника достигает 451 литра.

За Рулем

За РулемVW Lavida XR — новый бюджетник из Китая

В Россию новый кроссовер Hyundai Musa может поставляться по схеме параллельного импорта и в этом случае будет дороже указанных цен в полтора-два раза.

Фото: Autohome.com.cn

За Рулем
За Рулем
За Рулем
За Рулем

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемКирилл Панов
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0