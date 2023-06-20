Новый кроссовер Bestune T90 – цены

Автомобиль уже поступил в продажу в Китае и скоро должен появиться в России.

Новый компактный кроссовер FAW Besturn T90 поступил в продажу в Китае 18 июня. Он построен на новой платформе A2 Infinity Formula FMA, имеет выразительный дизайн, а его интерьер несколько необычен.

Bestune T90 стал первой моделью FAW, получившей концепцию дизайна четвертого поколения «Сила, чистота и утонченность». Узкие фары, соединенные тонкой полоской, сочетаются с широкой решеткой радиатора.

Длина, ширина и высота кроссовера составляют 4718, 1880 и 1710 мм соответственно, а колесная база растянулась на 2772 мм. То есть, по своим габаритам автомобиль близок к таким кроссоверам, как Hyundai Santa Fe или Kia Sorento.

Салон Pentium T90 симетричен. На снимках видны 8-дюймовый экран панели приборов и 12,6-дюймовый вертикальный тачскрин мультимедийной системы. Обычных кнопок в салоне не так много.

Автомобиль можно будет купить с одним из двух двигателей на выбор. Это четырехцилиндровые бензиновые моторы с турбонаддувом 1.5T и 2.0T. Мощность двигателя 1.5Т составляет 169 л.с., а 2,0Т – 252 л.с.

Версия 2.0T сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin, а версия 1.5T оснащена 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением.

Позже должна появиться гибридная версия кроссовера.

Стоимость FAW Besturn T90 в Китае составляет от 100 000 до 147 000 юаней или от 1,17 млн до 1,72 млн рублей. При поставках в Россию стоимость автомобиля может увеличится в 1,5-2 раза.

У Chery появился новый мотор. Первым его получила модель Arrizo 8, которая уже поступила в продажу.

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Фото: FAW