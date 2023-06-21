Новый внедорожник Haval – сделан по принципу БелАЗа

Его 1,5-литровый турбодвигатель питает электричеством два мощных электромотора.

Новый внедорожник Haval Xianglong разработан Great Wall Motors для того, чтобы отвлечь внимание покупателей от более именитых внедорожников западных брендов.

Информацию об автомобиле была опубликована на днях Министерством промышленности и информационных технологий Китая.

Xianglong имеет подключаемую (с возможностью зарядки от сети) гибридную силовую установку в двух вариантах мощности.

Двигатель передает крутящий момент не на колеса, а на генератор, который питает батарею. Электричество же из батареи питает два электромотора, установленных на передних и задних колесах.

Модель поскромнее оснащается 1,5-литровым бензиновым двигателем и двумя электромоторами – 95 л.с. на передних колесах и 204 л.с. на задних. Топовая версия получила тот же бензиновый мотор и задний электродвигатель, но на передних колесах у внедорожника уже 109-сильный электромотор. Только на электротяге новинка способна проехать до 105 км.

Haval Xianglong очень похож на другие модели Haval, но отличается большой решеткой радиатора с горизонтальными планками, а также круглыми фарами с черной окантовкой.

Внедорожник имеет длину 4800 мм, ширину 1916 мм и высоту 1822 мм. Колесная база составляет 2738 мм.

Фотографий салона Haval Xianglong пока нет. Учитывая, что это не кроссовер, а именно внедорожник, можно с уверенностью сказать, что автомобиль получит множество различных помощников на бездорожье и несколько режимов вождения.

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Фото: Министерством промышленности и информационных технологий Китая