Новый внедорожник Haval – сделан по принципу БелАЗа

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Новый внедорожник Haval Xianglong разработан Great Wall Motors для того, чтобы отвлечь внимание покупателей от более именитых внедорожников западных брендов.

Информацию об автомобиле была опубликована на днях Министерством промышленности и информационных технологий Китая.

Xianglong имеет подключаемую (с возможностью зарядки от сети) гибридную силовую установку в двух вариантах мощности.

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Двигатель передает крутящий момент не на колеса, а на генератор, который питает батарею. Электричество же из батареи питает два электромотора, установленных на передних и задних колесах.

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Модель поскромнее оснащается 1,5-литровым бензиновым двигателем и двумя электромоторами – 95 л.с. на передних колесах и 204 л.с. на задних. Топовая версия получила тот же бензиновый мотор и задний электродвигатель, но на передних колесах у внедорожника уже 109-сильный электромотор. Только на электротяге новинка способна проехать до 105 км.

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Haval Xianglong очень похож на другие модели Haval, но отличается большой решеткой радиатора с горизонтальными планками, а также круглыми фарами с черной окантовкой.

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Внедорожник имеет длину 4800 мм, ширину 1916 мм и высоту 1822 мм. Колесная база составляет 2738 мм.

Фотографий салона Haval Xianglong пока нет. Учитывая, что это не кроссовер, а именно внедорожник, можно с уверенностью сказать, что автомобиль получит множество различных помощников на бездорожье и несколько режимов вождения.

Фото: Министерством промышленности и информационных технологий Китая

За Рулем
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