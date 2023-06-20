Новый Hyundai Santa Fe получит странные фары
Hyundai готов представить новый Santa Fe, который настолько отличается от нынешнего кроссовера, что большинство людей его могут не узнать. Есть большая вероятность, что многие люди, взглянув на угловатый длинный кузов, примут новый Santa Fe за Land Rover Defender.
Но последние шпионские снимки с дорожных испытаний прототипа Santa Fe показали, что у Hyundai есть пара тузов в рукове, которые помогут легко отличить корейский кроссовер от английского внедорожника.
Это, во-первых, особенные светодиодные фары в виде букв «Н». Светодиоды в свое время хорошо встряхнули мир автодизайна, позволив разработчикам выдумывать различные узоры и сигнатуры, благодаря которым определить марку и даже модель можно в темное время суток. У Porsche это четыре точки, у Bugatti Chiron – четыре округленных квадрата. Поэтому решение с фарами Hyundai вполне разумное и понятное.
Мы привыкли к тому, что дизайнеры пытаются сделать фары как можно более узкими. Часто тонкие полоски ДХО оказываются на месте фар, а сами фары прячутся ниже и притворяются противотуманками.
Но Hyundai пошел другим путем, объединив ДХО и основные фары в один квадратный блок, который идеально подходит для квадратного кузова.
Внутри Santa Fe будет оснащен широким цифровым дисплеем, включающим в себя панель приборов и экран информационно-развлекательной системы. Селектор коробки передач будет установлен на рулевой колонке, а на руле не будет логотипа Hyundai – вместо него там будет буква «H», написанная азбукой Морзе.
Hyundai начнет продажи нового Santa Fe во второй половине 2023 года.
- Новый кроссовер из Китая – и это Chevrolet. Автомобиль отличается от того, который продается в США.
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Фото: Carscoops.com, Unsplash
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Отзывы о Hyundai Santa Fe (2)
Достоинства:
Мощный энергичный и экономичный дизель . Удобный и просторный салон.
Недостатки:
Подвеска пробивается на ямах . На "стиральной доске " бывает снос задней оси.
Комментарий:
Просторный , салон . Хорошая проходимость . Конечно не для OFF Road , но сугробы "по колено" не препятствие .Без полного привода зимой тяжко , корова на льду. НЕТ перегрева муфты ! Как некоторые писаки пишут .Пробег более 250 тыс . км. Родная подвеска ходит долго . Как правило "мастера" советуют чего нибудь заменить . Не родные - родные запчасти по всей видимости контрафакт и ходят в разы меньше . Стойки стабилизатора ходят по 50 тыс.км.цена- от 600 р. Всё ремонтопригодно , полно видео в сети . Официалы отпугивают ценниками .К примеру за замену шкива дв. , запросили только за железо , около 50 тыс. руб. В интернет магазине 5500 р . Работы с мин инструмента на 30 мин. Внимание ! Раз в год , если ездить в брод , нужно обслужить раздатку . Снимается привод и смазываются шлицы . Работы на 3 тыс. р.. У меня при пробеге 230 тыс км. слизало шлицы из за отсутствия смазки .Фирм по ремонту много , но половинить АКПП и раздатку стоит денег . Зато до кучи заменил фильтр АКПП расположенный внутри. Зимой проблем с запуском не было . Расход солярки не более 10 л\100 км. Подъём в горку - легко даже с прицепом . В общем достойный авто . К сожалению ценник на него сейчас слишком высокий .