Новый Hyundai Santa Fe получит странные фары

Но они отлично гармонируют с новым квадратным кузовом, как у Land Rover.

Hyundai готов представить новый Santa Fe, который настолько отличается от нынешнего кроссовера, что большинство людей его могут не узнать. Есть большая вероятность, что многие люди, взглянув на угловатый длинный кузов, примут новый Santa Fe за Land Rover Defender.

Но последние шпионские снимки с дорожных испытаний прототипа Santa Fe показали, что у Hyundai есть пара тузов в рукове, которые помогут легко отличить корейский кроссовер от английского внедорожника.

Это, во-первых, особенные светодиодные фары в виде букв «Н». Светодиоды в свое время хорошо встряхнули мир автодизайна, позволив разработчикам выдумывать различные узоры и сигнатуры, благодаря которым определить марку и даже модель можно в темное время суток. У Porsche это четыре точки, у Bugatti Chiron – четыре округленных квадрата. Поэтому решение с фарами Hyundai вполне разумное и понятное.

Мы привыкли к тому, что дизайнеры пытаются сделать фары как можно более узкими. Часто тонкие полоски ДХО оказываются на месте фар, а сами фары прячутся ниже и притворяются противотуманками.

Но Hyundai пошел другим путем, объединив ДХО и основные фары в один квадратный блок, который идеально подходит для квадратного кузова.

Внутри Santa Fe будет оснащен широким цифровым дисплеем, включающим в себя панель приборов и экран информационно-развлекательной системы. Селектор коробки передач будет установлен на рулевой колонке, а на руле не будет логотипа Hyundai – вместо него там будет буква «H», написанная азбукой Морзе.

Hyundai начнет продажи нового Santa Fe во второй половине 2023 года.

Фото: Carscoops.com, Unsplash