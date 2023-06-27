Обновленный Kia Sorento – первое видео
Kia продолжает работать над обновлением Sorento. Кроссовер уже испытывают в реальных дорожных условиях, но он до сих пор в камуфляже.
Премьера автомобиля, скорее всего, состоится ближе к концу года, но не нужно ждать официальной премьеры, чтобы увидеть, как будет выглядеть обновленный Sorento.
В новом видео независимый дизайнер из Южной Кореи старается воспроизвести внешний облик новинки, внимательно изучая шпионские снимки.
Хотя эти рендеры дают неплохое представление о дизайне кроссовера, мы до сих пор ничего не знаем о двигателях и коробках, которые получит автомобиль. Возможно, они останутся неизменными, учитывая, что в линейке есть несколько гибридных силовых установок.
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Фото, видео: Youtube
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Отзывы о Kia Sorento (2)
Хорош!
Этот автомобиль не для России, злектрозарядок у нас нет, а дизель у нас, мягко говоря, плохой, да и под налог у нас это чудо не пройдёт
Написал всё выше