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Обновленный Kia Sorento – первое видео

Кроссовер только проходит дорожные испытания, но его внешность уже начинает проясняться.

За РулемKia обновила свой самый большой кроссовер

Kia продолжает работать над обновлением Sorento. Кроссовер уже испытывают в реальных дорожных условиях, но он до сих пор в камуфляже.

Премьера автомобиля, скорее всего, состоится ближе к концу года, но не нужно ждать официальной премьеры, чтобы увидеть, как будет выглядеть обновленный Sorento.

В новом видео независимый дизайнер из Южной Кореи старается воспроизвести внешний облик новинки, внимательно изучая шпионские снимки.

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Хотя эти рендеры дают неплохое представление о дизайне кроссовера, мы до сих пор ничего не знаем о двигателях и коробках, которые получит автомобиль. Возможно, они останутся неизменными, учитывая, что в линейке есть несколько гибридных силовых установок.

Фото, видео: Youtube

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За РулемКирилл Панов
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Отзывы о Kia Sorento (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Sorento  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Хорош!

Недостатки:

Этот автомобиль не для России, злектрозарядок у нас нет, а дизель у нас, мягко говоря, плохой, да и под налог у нас это чудо не пройдёт

Комментарий:

Написал всё выше

+1