Обновленный Kia Sorento – первое видео

Кроссовер только проходит дорожные испытания, но его внешность уже начинает проясняться.

Kia продолжает работать над обновлением Sorento. Кроссовер уже испытывают в реальных дорожных условиях, но он до сих пор в камуфляже.

Премьера автомобиля, скорее всего, состоится ближе к концу года, но не нужно ждать официальной премьеры, чтобы увидеть, как будет выглядеть обновленный Sorento.

В новом видео независимый дизайнер из Южной Кореи старается воспроизвести внешний облик новинки, внимательно изучая шпионские снимки.

Хотя эти рендеры дают неплохое представление о дизайне кроссовера, мы до сих пор ничего не знаем о двигателях и коробках, которые получит автомобиль. Возможно, они останутся неизменными, учитывая, что в линейке есть несколько гибридных силовых установок.

Фото, видео: Youtube