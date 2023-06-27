Kia обновила свой самый большой кроссовер
Обновленный Kia Telluride скоро поступит в продажу. В Россию кроссовер завозится по схеме параллельного импорта и продается по цене от 5,3 млн до 7,4 млн рублей.
Например, в США кроссовер Kia Telluride предлагается по цене от 37 255 долларов, или 3,15 млн рублей, и повышение цены на 100 долларов останется практически незаметным. К слову, в топовой комплектации SX-Prestige X-Pro кроссовер стоит 54 550 долларов, или 4,36 млн рублей.
В Kia заявили о доработке дизайна Telluride, что придало ему «более монументальный и изысканный вид».
Но все эти изменения очень сложно заметить. Появились янтарные дневные ходовые огни, в комплектациях X-Line и X-Pro — темные матовые вставки на бамперах и внизу дверей, в окантовке решетки радиатора и вокруг фар заменили на черный глянец. Всё.
Telluride по-прежнему оснащается 3,8-литровым двигателем V6 мощностью 295 л.с., 8-ступенчатым автоматом и системой полного привода. Нет изменений и в салоне.
- Обновленный кроссовер Exeed TXL – первые фото. Все главные изменения находятся в салоне автомобиля.
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Фото: Kia
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