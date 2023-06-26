Автодом от Changan – цены, фото, особенности

И стоит он, как среднеразмерный кроссовер – менее 4 млн рублей.

Правда такая цена – в Китае, где автодом Changan Fengjing Blue Whale Tourer RV предлагают за 329 800 – 379 800 юаней или 3,85-4,44 млн рублей. Если привезти его в Россию, то он окажется дороже в полтора-два раза.

Автомобиль имеет большую хромированную решетку радиатора и полоску дневных ходовых огней над ней, а также узкие фары.

Но кого интересует внешность дома на колесах? Главное – это его жилое пространство. Дом на колесах получился очень просторным. В нем есть односпальная и двуспальная кровати, кухня, ванная комната и столовая. Оформлено все в современном стиле.

Автомобиль оснащен бензиновым двигателем Blue Whale 2.0T мощностью 233 л.с. и 390 Нм.

Мотор работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF.

Что касается привода, то он у дома на колесах полный во всех версиях, а значит путешествовать на нем можно и вне дорог (до известной степени, конечно).

Хотя автомобиль имеет блокировку межосевого дифференциала и электронную блокировку дифференциала заднего моста.

Также есть 5 режимов движения, рассчитанные на самые разные дорожные условия.

В США назвали бесполезной военную технику для ВСУ – все переданные бронемобили, БТР и танки никак не повлияли на ход боев. А главным виновником этого называется эффективность оружия РФ и грамотность его применения.

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Фото: Changan