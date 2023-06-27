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В лесу нашли брошенный Range Rover – странная история

Бросили его очень давно и практически новым – пробег машины составляет всего 37 тысяч км.

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В мире очень много брошенных автомобилей. Их находят в сараях, гаражах, лесах и полях. Новая находка была сделана в Уэльсе (Великобритания) – это Range Rover 1987 года выпуска с пробегом всего 23 000 миль (37 000 км).

Внедорожник покрыт толстым слоем грязи, а капот скрыт под гниющими листьями. Салон завален хламом, но выглядит сносно: кнопки на центральной консоли блестят, а циферблаты на приборной панели отлично читаются.

Моторный отсек из-за многолетнего простоя в лесу грязный, но двигатель, похоже, в хорошем состоянии, как и днище внедорожника. Наклейка на лобовом стекле показывает, что внедорожник получил допуск на дороги общего пользования в 2005 году. Вероятно, в лесу он простоял уже 18 лет.

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Возле Range Rover стоят еще два автомобиля – старый Subaru Impreza и Land Rover. Оба находятся в плачевном состоянии.

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Проверка номерного знака Range Rover показала, что изначально он был синим, под капотом находится 3,5-литровый двигатель V8, мощность которого 35 лет назад составляла 165 лошадиных сил, а максимальная скорость – 170 км/ч.

Что заставило кого-то просто бросить машину в лесу? Человек просто ушел и больше не вернулся. Но его машина, хоть и не в отличном состоянии, но благодаря малому пробегу – подходящий кандидат на реставрацию.

Фото, видео: Youtube

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За РулемКирилл Панов
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Отзывы о Land Rover Range Rover (1)

За РулемБезымянный
Land Rover Range Rover  2010/ срок владения: до 6 месяцев

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