Пилотов Формулы-1 посадили за руль монстр-траков – справятся?

Одним из недостатков Формулы-1 является то, что побеждает машина, а не гонщик. В мире монстр-траков все с точностью наоборот.

Но гонщики Формулы-1 «не пальцем деланы» и считаются элитой, а значит должны уметь и «в монстр-трак».

Чтобы доказать это, Red Bull и Alpha Tauri F1 заставили соревноваться гонщиков Формулы-1 Макса Ферстаппена и Юки Цуноду на монстр-траках.

Современный автомобиль F1 имеет низкий центр тяжести, весит около 800 кг и оснащен небольшим 1,6-литровым двигателем мощностью около 1000 лошадиных сил. Он обтекаемый и способен разгоняться до 150 км/ч и оттормозиться до 0 км/ч менее чем за пять секунд. А монстр-траки...

...Монстр-траки имеют очень и очень высокий центр тяжести, и в неумелых руках легко опрокидываются. Их большие двигатели V8 развивают мощность около 500 лошадиных сил. Каждое колесо монстр-трака весит 700 кг – чуть меньше, чем весь болид F1.

Сев за руль монстр-трака, Цунода сразу показал, насколько он быстр, пролетев трассу на бело-голубом Ram за 58,3 секунды. Но Ферстаппен оказался быстрее, и прошел круг за 55 секунд. То есть, неважно, куда вы впихнете двукратного чемпиона мира (а Ферстаппен он и есть) – он придет к финишу первым.

Фото, видео: Youtube