Новая Нива Спорт-2023: все про двигатели, колеса, внедорожный арсенал

В сентябре стало известно о готовящемся старте производства новой модификации Niva Legend…

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Машины под именем Niva Sport будут выпускать в Тольятти, в заводском подразделении «Лада Спорт». В конце октября ресурс «Русские автомобили» со ссылкой на свои источники раскрыл новые технические подробности готовящейся новинки.

Мотор: предполагается установка 16-клапанных двигателей от переднеприводных моделей: 1.6 (106 л.с.) и 1.8 (122 л.с.), но на первом этапе могут ставиться «грантовские» 90-сильные восьмиклапанники 1.6 и даже традиционные для Нивы классические двигатели 1.7.

Трансмиссия: раздаточная коробка стандартная, но с электронным управлением блокировкой межосевого дифференциала. Задний межколесный дифференциал будет новый четырехсателлитный, у него тоже будет электронная блокировка, но она появится позже. Также на балке заднего моста появятся усиливающие элементы.

Колеса: Ниве Спорт прочат 17-дюймовые колесные диски, что означает отсутствие запаски под капотом. Вместо нее будет ремкомплект в багажнике.

Некоторые из решений, удачно обкатанные на Ниве Спорт, могут перейти и на основную модель, сообщает источник. Напомним, выпуск модели Niva Legend продлен до 2030 года. А модификация Niva Sport, по заявлению президента АВТОВАЗа Максима Соколова, должна появиться уже в следующем году.

Фото: АВТОВАЗ