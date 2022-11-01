Новая Нива Спорт-2023: все про двигатели, колеса, внедорожный арсенал — журнал За рулем

Новая Нива Спорт-2023: все про двигатели, колеса, внедорожный арсенал

В сентябре стало известно о готовящемся старте производства новой модификации Niva Legend…

Материалы по теме
Стало известно, какие новинки готовит АВТОВАЗ

Машины под именем Niva Sport будут выпускать в Тольятти, в заводском подразделении «Лада Спорт». В конце октября ресурс «Русские автомобили» со ссылкой на свои источники раскрыл новые технические подробности готовящейся новинки.

Мотор: предполагается установка 16-клапанных двигателей от переднеприводных моделей: 1.6 (106 л.с.) и 1.8 (122 л.с.), но на первом этапе могут ставиться «грантовские» 90-сильные восьмиклапанники 1.6 и даже традиционные для Нивы классические двигатели 1.7.

Материалы по теме
Справедливое наказание: штрафы привяжут к мощности автоШтраф за езду без ОСАГО вырастет (но не для всех)Рано или поздно это случится с вами в лифте

Трансмиссия: раздаточная коробка стандартная, но с электронным управлением блокировкой межосевого дифференциала. Задний межколесный дифференциал будет новый четырехсателлитный, у него тоже будет электронная блокировка, но она появится позже. Также на балке заднего моста появятся усиливающие элементы.

Колеса: Ниве Спорт прочат 17-дюймовые колесные диски, что означает отсутствие запаски под капотом. Вместо нее будет ремкомплект в багажнике.

Некоторые из решений, удачно обкатанные на Ниве Спорт, могут перейти и на основную модель, сообщает источник. Напомним, выпуск модели Niva Legend продлен до 2030 года. А модификация Niva Sport, по заявлению президента АВТОВАЗа Максима Соколова, должна появиться уже в следующем году.

Фото: АВТОВАЗ

Наше новое видео
5 метров, 9 мест, 106 л.с. — первый тест новой Нивы
Сделайте это при переобувке — сэкономите несколько тысяч рублей
Тест 9-местной Нивы! И необычной Гранты

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров636
Оцените материал
1:0

Отзывы о LADA Niva Legend (32)

LADA 2013 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков — это позор производителя(подлость — на экспорт идут дру...

Написать отзыв

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: