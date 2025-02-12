Семейный кроссовер Kia дешевле «китайцев» снова доступен в России
Новые кроссоверы Kia Sportage по-прежнему продаются в России. Дешевле всего автомобиль предлагает дилер из Благовещенска. Он готов поставить под заказ новый кроссовер 2023 г. в. с 1,5-литровым турбомотором мощностью 200 л.с. за 3,289 млн рублей. У экземпляра 8-ступенчатая АКП и передний привод.
За 3,3 млн рублей во Владивостоке продают переднеприводный Sportage с 2,5-литровым атмосферником и 8-ступенчатой АКП. Аналогичный автомобиль из наличия предлагает дилер из Санкт-Петербурга всего на 30 тыс. рублей дороже.
Kia Sportage с классической связкой агрегатов из 2,0-литрового атмосферника мощностью 150 л.с. и АКП дилеры в Екатеринбурге и Омске предлагают из наличия по цене 3,55 млн рублей.
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Источник: «Автоновости дня»