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Семейный кроссовер Kia дешевле «китайцев» снова доступен в России

В России появились в продаже новые Kia Sportage по цене от 3,3 млн рублей

Новые кроссоверы Kia Sportage по-прежнему продаются в России. Дешевле всего автомобиль предлагает дилер из Благовещенска. Он готов поставить под заказ новый кроссовер 2023 г. в. с 1,5-литровым турбомотором мощностью 200 л.с. за 3,289 млн рублей. У экземпляра 8-ступенчатая АКП и передний привод.

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За 3,3 млн рублей во Владивостоке продают переднеприводный Sportage с 2,5-литровым атмосферником и 8-ступенчатой АКП. Аналогичный автомобиль из наличия предлагает дилер из Санкт-Петербурга всего на 30 тыс. рублей дороже.

Kia Sportage с классической связкой агрегатов из 2,0-литрового атмосферника мощностью 150 л.с. и АКП дилеры в Екатеринбурге и Омске предлагают из наличия по цене 3,55 млн рублей.

Kia Sportage
Kia Sportage

Ранее «За рулем» написал о перспективах автомобиля Lada Iskra на российском рынке.

Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Kia
Количество просмотров 18
12.02.2025 
Фото:Kia
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Отзывы о Kia Sportage (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Sportage  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Эргономичный салон. Много места спереди и сзади. Драйвовый ДВС и АКПП.
Недостатки:
Шумное днище и арки. Небольшой дорожный просвет. Не очень эргономичная подвеска.
Комментарий:
Год покупки - 2018. Это первый мой автомобиль, в котором не хочу менять решетку радиатора, т.к. она мне нравится :) Ездил на чуть более 40 гражданских легковых автомобилей, на которых, были и тест-драйвы, чем-то владел лично, ездил по служебным заданиям, друзья просто давали на тест. Есть с чем сравнить. Но ниже я хотел бы сузить сравнение до BMW X5 (F15) и Kia Sportage IV и вот почему. Т.к. дизайн (автомобильный дизайн, это не только красивый кузов и эргономика салона, но и проработка узлов машины) разработала европейская дизайн-студия KIA, расположенная во Франкфурте-на-Майне (Германия) с участием главного дизайнера Peter Schreyer, то автомобиль получил решения в части эргономики и функциональности в рамках немецкий школы со своими плюсами и минусами. С точки зрения эргономики, Sportage и X5 очень схожи. Лоску и доп. функций больше у BMW, но принципиальной разницы с точки зрения среднестатистического потребителя нет. Приборы водителя, кнопки управления у обоих брендов находятся в удобной зоне, эргономика посадки спереди и сзади — на одном комфортном уровне. При высадке пассажира с заднего места также, как и у сравниваемого BMW ногой задеваешь металлическую часть заднего крыла. Подвеска упругая, энергоемкая и немного жесткая у обоих автомобилей. Существенной разницы при вождении я лично не почувствовал. Жирный минус Sportage — пороги дверей не защищены от грязи. Но и у X5 есть просчет — это боковые внешние пороги. Они так сильно выпирают, что при посадке-высадке также задеваешь их ногами, если у тебя не рост под 2 метра. При этом у X5 в части задних пассажиров нет лампы освещения салона. Место в салоне достаточно у обоих автомобилей, хотя X5 по сантиметрам больше, но эта длина нивелируется "пухлыми" спинками кресел, которые и забирают "лишние" сантиметры под себя.
-28