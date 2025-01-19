Мощный мотор, автомат, гарантия 2 года — в России появился совершенно новый Kia Sportage
В мире автомобильных новинок всегда есть место для удивления. И вот, в России, появился совершенно новый Kia Sportage, который уже успел привлечь внимание автолюбителей.
Этот кроссовер, который был представлен всего несколько месяцев назад в Южной Корее, теперь доступен для заказа в нашей стране. Дилер из Владивостока предлагает его по цене 5,13 миллиона рублей, что включает доставку автомобиля до места назначения.
Одной из ключевых особенностей нового Kia Sportage является его мощный 1,6-литровый бензиновый турбомотор, который развивает впечатляющие 180 л. с. Этот двигатель в сочетании с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией обеспечивает отличную динамику и плавность хода.
Комплектация Noblesse нового Sportage предлагает контрастный кожаный салон, передние кресла с подогревом, вентиляцией и электрическими регулировками, многофункциональное рулевое колесо, камера кругового обзора, медиасистема с крупным экраном, электропривод двери багажника и цифровая панель приборов.
Новый Kia Sportage также оснащен рядом современных систем помощи водителю, которые делают поездки более безопасными. Эти технологии помогают избежать потенциальных опасностей на дороге и обеспечивают дополнительный уровень уверенности за рулем. Не стоит забывать и о гарантии, которую предлагает производитель – 2 года или 60 тыс. км пробега.
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Источник: Drom