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Мощный мотор, автомат, гарантия 2 года — в России появился совершенно новый Kia Sportage

Новый кроссовер Kia Sportage доступен для заказа в РФ по цене 5,13 млн рублей

В мире автомобильных новинок всегда есть место для удивления. И вот, в России, появился совершенно новый Kia Sportage, который уже успел привлечь внимание автолюбителей.

Kia Sportage
Kia Sportage

Этот кроссовер, который был представлен всего несколько месяцев назад в Южной Корее, теперь доступен для заказа в нашей стране. Дилер из Владивостока предлагает его по цене 5,13 миллиона рублей, что включает доставку автомобиля до места назначения.

Kia Sportage
Kia Sportage
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Одной из ключевых особенностей нового Kia Sportage является его мощный 1,6-литровый бензиновый турбомотор, который развивает впечатляющие 180 л. с. Этот двигатель в сочетании с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией обеспечивает отличную динамику и плавность хода.

Комплектация Noblesse нового Sportage предлагает контрастный кожаный салон, передние кресла с подогревом, вентиляцией и электрическими регулировками, многофункциональное рулевое колесо, камера кругового обзора, медиасистема с крупным экраном, электропривод двери багажника и цифровая панель приборов.

Интерьер Kia Sportage
Интерьер Kia Sportage

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Новый Kia Sportage также оснащен рядом современных систем помощи водителю, которые делают поездки более безопасными. Эти технологии помогают избежать потенциальных опасностей на дороге и обеспечивают дополнительный уровень уверенности за рулем. Не стоит забывать и о гарантии, которую предлагает производитель – 2 года или 60 тыс. км пробега.

Источник: Drom

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Лежнин Роман
Фото:Kia
Количество просмотров 6896
19.01.2025 
Фото:Kia
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-2

Отзывы о Kia Sportage (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Sportage  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Эргономичный салон. Много места спереди и сзади. Драйвовый ДВС и АКПП.
Недостатки:
Шумное днище и арки. Небольшой дорожный просвет. Не очень эргономичная подвеска.
Комментарий:
Год покупки - 2018. Это первый мой автомобиль, в котором не хочу менять решетку радиатора, т.к. она мне нравится :) Ездил на чуть более 40 гражданских легковых автомобилей, на которых, были и тест-драйвы, чем-то владел лично, ездил по служебным заданиям, друзья просто давали на тест. Есть с чем сравнить. Но ниже я хотел бы сузить сравнение до BMW X5 (F15) и Kia Sportage IV и вот почему. Т.к. дизайн (автомобильный дизайн, это не только красивый кузов и эргономика салона, но и проработка узлов машины) разработала европейская дизайн-студия KIA, расположенная во Франкфурте-на-Майне (Германия) с участием главного дизайнера Peter Schreyer, то автомобиль получил решения в части эргономики и функциональности в рамках немецкий школы со своими плюсами и минусами. С точки зрения эргономики, Sportage и X5 очень схожи. Лоску и доп. функций больше у BMW, но принципиальной разницы с точки зрения среднестатистического потребителя нет. Приборы водителя, кнопки управления у обоих брендов находятся в удобной зоне, эргономика посадки спереди и сзади — на одном комфортном уровне. При высадке пассажира с заднего места также, как и у сравниваемого BMW ногой задеваешь металлическую часть заднего крыла. Подвеска упругая, энергоемкая и немного жесткая у обоих автомобилей. Существенной разницы при вождении я лично не почувствовал. Жирный минус Sportage — пороги дверей не защищены от грязи. Но и у X5 есть просчет — это боковые внешние пороги. Они так сильно выпирают, что при посадке-высадке также задеваешь их ногами, если у тебя не рост под 2 метра. При этом у X5 в части задних пассажиров нет лампы освещения салона. Место в салоне достаточно у обоих автомобилей, хотя X5 по сантиметрам больше, но эта длина нивелируется "пухлыми" спинками кресел, которые и забирают "лишние" сантиметры под себя.
-28