Мощный мотор, автомат, гарантия 2 года — в России появился совершенно новый Kia Sportage

Новый кроссовер Kia Sportage доступен для заказа в РФ по цене 5,13 млн рублей

В мире автомобильных новинок всегда есть место для удивления. И вот, в России, появился совершенно новый Kia Sportage, который уже успел привлечь внимание автолюбителей.

Kia Sportage

Этот кроссовер, который был представлен всего несколько месяцев назад в Южной Корее, теперь доступен для заказа в нашей стране. Дилер из Владивостока предлагает его по цене 5,13 миллиона рублей, что включает доставку автомобиля до места назначения.

Kia Sportage

Одной из ключевых особенностей нового Kia Sportage является его мощный 1,6-литровый бензиновый турбомотор, который развивает впечатляющие 180 л. с. Этот двигатель в сочетании с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией обеспечивает отличную динамику и плавность хода.

Комплектация Noblesse нового Sportage предлагает контрастный кожаный салон, передние кресла с подогревом, вентиляцией и электрическими регулировками, многофункциональное рулевое колесо, камера кругового обзора, медиасистема с крупным экраном, электропривод двери багажника и цифровая панель приборов.

Интерьер Kia Sportage

Новый Kia Sportage также оснащен рядом современных систем помощи водителю, которые делают поездки более безопасными. Эти технологии помогают избежать потенциальных опасностей на дороге и обеспечивают дополнительный уровень уверенности за рулем. Не стоит забывать и о гарантии, которую предлагает производитель – 2 года или 60 тыс. км пробега.

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Источник: Drom